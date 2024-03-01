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Военный завод в Нижегородской области атаковали дроны

Иллюстративное фото (украинский дрон "Вампир")
Иллюстративное фото (украинский дрон "Вампир")

В ночь на 1 марта беспилотники атаковали промзону в Дзержинске Нижегородской области, где находится завод имени Свердлова.

О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзоны сначала сообщили в местных телеграм-каналах. "Экстренные службы помчались в сторону завода имени Свердлова. Дорогу к предприятию перекрыли", – писали в паблике "Мой Нижний Новгород", предполагая атаку беспилотников.

Позже атаку подтвердили мэр Дзержинска Иван Носков и Минобороны России. "Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме", – написал Носков.

По информации Минобороны России, в ночь на 1 марта над Нижегородской областью были "перехвачены" три дрона, ещё один беспилотник "уничтожен" над Белгородской областью.

Завод имени Свердлова является градообразующим предприятием Дзержинска. На заводе производят взрывчатые вещества, оборонную продукцию и промышленную химию.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину в российские регионы регулярно прилетают боевые дроны. Есть разрушения и жертвы. Минобороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской стороны. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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