Стертые "красные линии". Как война пришла в Россию

24 февраля исполняется ровно два года со дня, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Российская армия рассчитывала стремительно захватить Киев и закончить военные действия в считанные месяцы или даже недели, но после ряда тяжелых поражений была вынуждена оставить многие оккупированные украинские территории, а военные действия приняли характер затяжной войны на истощение. Тем временем под ударом все чаще оказывается территория самой России в ее международно признанных границах: за тысячи километров от ближайшей точки Украины горят российские НПЗ, в Новороссийске получает пробоину военный корабль, дроны атакуют Кремль, а диверсионные группы – приграничные российские деревни.

Радио Свобода выбрало несколько примеров наиболее болезненных атак, которые Украине удалось произвести на территории России с начала полномасштабного вторжения, и обсудило их с командой международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

Россия под ударами украинских дронов

Начиная с конца 2022 года российская территория все чаще оказывалась под ударами украинских дронов. В начале декабря 2022 года беспилотники атаковали сразу три российских военных аэродрома – в Саратовской, Рязанской и Курской областях, в результате были повреждены как минимум два российских бомбардировщика и инфраструктурные объекты, часть уцелевших самолетов были спешно переведены на другие авиабазы.

С тех пор попытки атак по российскому тылу происходили регулярно, а в мае 2023 года два дрона достигли московского Кремля – пострадавших и разрушений не было, но на крыше купола Сенатского дворца произошел небольшой пожар. В пресс-службе Кремля заявили, что дроны попытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина и расценили это как покушение на президента.

Для защиты от ударов по столице российская армия спешно развернула в Москве и окрестностях дополнительные системы ПВО. В январе 2023 года в соцсетях появились фотографии зенитных ракетных комплексов, установленных на крышах домов в центре Москвы, в районе Рублевки, в том числе неподалеку от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве, а также рядом с аэропортом Остафьево. Однако попытки усилить противовоздушную оборону столицы так и не смогли предотвратить атаки беспилотников. Летом 2023 года дроны несколько раз успешно добирались до Москвы и попадали, в том числе, в жилые дома, а также в башни бизнес-квартала Москва-сити.

В августе прошлого года сразу несколько дронов нанесли успешный удар по псковскому аэропорту, которым пользуется российская военная авиация. По разным оценкам, в результате атаки могли быть повреждены от четырех до шести военно-транспортных самолетов Ил-76.

В последние месяцы ключевой целью для беспилотных атак на российской территории стала нефтеперерабатывающая инфраструктура. В январе 2024 года украинские военные провели сразу несколько атак по российским НПЗ – в основном успешных. Ударам подверглись в том числе объекты в Петербурге и Ленинградской области, до которых от украинской границы около 1000 километров. В общей сложности за 2023-2024 годы от украинских ударов пострадали более десятка российских объектов топливной инфраструктуры. Как минимум часть из попавших под удары НПЗ сообщили о временном сокращении производства.

В Conflict Intelligence Team считают, что именно удары по НПЗ можно считать наиболее эффективными из всех ударов беспилотниками по российской территории.

"Удары по НПЗ – это, конечно, прямой ущерб российской экономике, но они грозят и репутационными издержками, на что российская власть не реагировать не может", – говорят аналитики CIT.

Либо вы прикрываете дворец на Валдае, либо эти комплексы выполняют свою прямую функцию

В военном отношении, считают в CIT, удары по России важны главным образом как способ заставить российскую армию использовать в тылу дефицитные системы ПВО. "Объекты пытаются прикрывать системами ПВО, перетягивают зенитно-ракетные комплексы из других регионов. Поскольку количество ЗРК ограничено, вы вынуждены выбирать: либо вы прикрываете какие-то НПЗ, дворец на Валдае и так далее, либо эти комплексы выполняют свою прямую функцию по защите воздушного пространства России".

По словам исследователей, в России уже наблюдается дефицит комплексов ПВО, и властям приходится выбирать, какие объекты защищать в первую очередь. Значительное количество комплексов были выделены на Москву, причем их привозят также из других регионов.

"Мы уже неоднократно видели зенитно-ракетные комплексы в Подмосковье в арктическом камуфляже. Мы можем предполагать и задаваться вопросом: а есть ли у России вообще условный щит над воздушным пространством со стороны Арктики? Есть также большие вопросы по ПВО в Сибири, потому что мы видели переброску комплексов эшелонами. Поскольку их количество ограничено, возникает вопрос: откуда они их берут?" – говорит аналитик CIT.

Морские дроны против Черноморского флота

Одним из ключевых достижений ВСУ последнего года, по мнению многих экспертов, стали удары по российским кораблям в Черном море. Они заставили Черноморский флот намного реже покидать базы и создали возможность для функционирования морского торгового маршрута из украинских портов. За прошедшие с начала полномасштабного вторжения два года ВСУ удалось потопить или серьезно повредить более 20 российских кораблей и катеров и одну подводную лодку. В некоторых случаях, как это было с флагманом Черноморского флота крейсером "Москва", для удара использовались ракеты, но в последний год успешные атаки все чаще осуществляются с помощью морских дронов. Большая часть атак была произведена в районе аннексированного Россией Крыма, но как минимум один успешный удар украинские морские дроны нанесли по российской территории.

4 августа 2023 года в результате атаки на военно-морскую базу в Новороссийске был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Минобороны России при этом заявило об успешном отражении атаки морских беспилотников, но судя по видео, которые публиковали в том числе российские провоенные блогеры, корабль, получивший большой крен, пришлось буксировать к причалу. На появившихся позднее спутниковых снимках можно было различить, что вокруг стоявшего у причала "Оленегорского горняка" в воде разливается черное пятно – вероятно, вытекающего топлива.

Только в январе 2024 года российский ВМФ заявил о "восстановлении технической готовности" корабля, тем самым признав, что августовская атака по Новороссийской базе на самом деле не была отражена.

Как отмечают аналитики CIT, благодаря успешным действиям ВСУ в Черном море российский Черноморский флот фактически лишился возможности блокировать украинские порты, препятствуя движению транспортных судов. При этом российские военные корабли продолжают ходить в юго-западной части Черного моря, сопровождая российские гражданские и транспортные суда.

"Атаки на российские корабли будут, безусловно, продолжаться. Судя по всему, в этом плане у Украины все идет хорошо: они производят безэкипажные катера, регулярно и успешно их применяют. Видимо, пока объем производства беспилотных катеров такой, что их стараются применять только в том случае, когда какой-нибудь российский корабль высунулся в опасную зону – пошел где-то в районе Крыма и дальше в сторону побережья Украины", – считают в CIT.

По мнению аналитиков, единственным относительно безопасным местом для Черноморского флота остается атакованный в августе морской порт в Новороссийске. Если Украина нарастит производство морских беспилотников, у России может не остаться в Чёрном море и этой "безопасной гавани".

Шесть рейдов "Русского добровольческого корпуса"

В 2023 году на территорию России совершили несколько рейдов участники "Русского добровольческого корпуса" (РДК) – формирования, которое воюет на стороне Украины, и, как утверждается, состоит из российских граждан. "В 2023 году мы перешли Рубикон, за которым лежит наша оккупированная Родина", – заявил РДК в публикации, подводящей итоги года.

Первый рейд, за который РДК взяли на себя ответственность, произошел утром 2 марта 2023 года – тогда члены формирования вошли в села Сушаны и Любечане, которые находятся недалеко от границы России и Украины в Брянской области. В телеграм-канале формирования появилось видео, на котором участники РДК позируют у фельдшерско-акушерского пункта в Любечанах и призывают россиян "поднимать бунт и сражаться". Уже к середине дня РДК, вероятно, вернулся на территорию Украины.

Спустя почти три месяца произошли два масштабных рейда в Белгородскую область, которые сопровождались боевыми столкновениями. Во время первого рейда в конце мая члены РДК зашли в Грайворонский район: по словам анонимного члена формирования, бойцы планировали взять под контроль районный центр. В результате несколько сотен жителей района покинули свои дома и уехали в пункты временного размещения. Из-за повреждения линий электропередач некоторые населенные пункты остались без света и воды, также повреждения получили более 500 жилых домов, магазинов, административных зданий и других построек.

В начале июня РДК совместно с легионом "Свобода России" осуществили свой крупнейший рейд на российскую территорию – в Шебекинский район Белгородской области. В РДК заявили, что им удалось захватить село Новая Таволжанка и взять в плен около десяти российских военнослужащих. По данным российских властей, во время рейда, который длился несколько дней, погибли как минимум 14 российских военных. При этом, как показал анализ появившихся в социальных сетях фото и видео, в ходе рейда РДК и легион "Свобода России" лишились не менее 8 единиц бронетехники, в основном западного производства.

Июньский рейд сопровождался массированным обстрелом города Шебекино, в этот раз масштаб эвакуации был несколько больше – в пунктах временного размещения оказались более четырех тысяч человек. За неделю обстрелов в Шебекине было повреждено или полностью разрушено более тысячи квартир, а в округе – более 300 частных домов. Уже тогда глава региона Вячеслав Гладков заявлял, что в фонде, сформированном для восстановления жилья, не хватает денег.

Всего, как утверждают в РДК, за прошедший год формирование совершило шесть рейдов на приграничные территории. Помимо оказания психологического эффекта, их целью могло быть оттягивание российских сил для дополнительной защиты приграничных российских районов. В июне 2023 года даже сообщалось, что для этого в Белгородскую область направлен чеченский батальон "Запад-Ахмат". В CIT считают, что фактически заметной перегруппировки российских войск с помощью рейдов добиться не удалось.

"После первых рейдов мы предсказывали, что никто из-за них никуда дополнительные силы перебрасывать не будет. Насколько мы видим, так и случилось. В России понимают, что рейды – не настолько угрожающая вещь, чтобы перебрасывать из-за этого какие-то масштабные силы", – говорит аналитик.

Сообщество матерей ужаснется, но никакой реальной проблемы для российских властей не будет

Для отражения новых рейдов в Белгородской области были созданы силы территориальной обороны. Как утверждал в июле 2023 года губернатор Гладков, в них вошли 3 тысячи местных жителей. Но в CIT считают, что в основном отражать потенциальные новые рейды планируется с помощью солдат-срочников. "Это вполне легальное использование срочников. Да, сообщество матерей, конечно, ужаснется, но никакой реальной проблемы от этого для российских властей не будет, особенно по сравнению с тем, если бы срочников отправили под условную Авдеевку", – говорят аналитики.

При этом в CIT подчеркивают, что хотя рейды РДК на территорию России не имеют большого военного значения, они могут поддержать моральный дух украинской армии.

"Рейды РДК выглядят логичнее и эффективнее, чем, например, рейды ГУР на побережье Крыма, когда они приплыли туда просто снять фото и видео с флагами и потеряли, как минимум, двух бойцов спецназа. А новости о рейдах РДК – "провели очередной рейд в тылу врага, посмотрите, насколько далеко мы можем забираться в российский тыл" – дополнительно поддерживают моральных дух самих солдат украинской армии", – считают в CIT.

Обстрелы Белгорода и других российских территорий

За второй год войны регионы России, в основном приграничные, регулярно подвергались артиллерийским и ракетным обстрелам. По данным российских властей, они привели к десяткам жертв среди мирных жителей и разрушениям в том числе гражданской инфраструктуры. Чаще всего под обстрелы попадали Курская, Белгородская и Брянская области.

Самым масштабным таким обстрелом за прошедшие два года стал удар по Белгороду 30 декабря 2023 года. Тогда, как утверждают местные власти, погибли 25 человек, еще 109 получили ранения – это самое большое число жертв обстрела на российской территории с начала полномасштабного вторжения. Удар по Белгороду был нанесен на следующий день после массированного обстрела украинских городов, в котором были использованы более сотни ракет разных типов. По данным ООН были убиты 58 человек, ранения получили еще 158.

Украина не взяла на себя ответственность за удар по Белгороду 30 декабря, а источники украинских СМИ в силовых структурах заявили, что жертвы среди мирных жителей стали следствием непрофессионализма российских сил ПВО. Анонимные собеседники украинских медиа признали, что обстрел Белгорода был ответом на российскую ракетную атаку, произведенную днем ранее.

В CIT сомневаются, что цели обстрела Белгорода были исключительно военными.

Эмоциональная ответная реакция на российский удар

"Стреляли из РСЗО – это высокоточное оружие, оно работает "по площадям". Предполагается, видимо, что какая-то военная цель находится внутри городской застройки. Но по этой цели никак нельзя наверняка попасть оружием такого типа, а если и получится попасть, то одновременно будет уничтожен целый жилой квартал и множество людей. Поэтому мы не находим на данный момент никаких иных объяснений, кроме того, что это эмоциональная ответная реакция на российский удар, месть", – говорят представители CIT.

Какую пользу Украине могут принести атаки тыловых объектов в России западным оружием?

23 февраля в интервью телеканалу Настоящее Время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет использовать самолеты F-16 для нанесения ударов по "законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины".

Параллельно с этим обсуждается, что Украина может получить новые ракеты дальнего радиуса действия, теоретически способные наносить удары по глубокому российскому тылу. В середине февраля появились сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине ракет ATACMS с дальностью до 300 километров – до этого США поставляли эти ракеты только с дальностью порядка 160 километров.

22 февраля немецкий парламент проголосовал за резолюцию, призывающую правительство ФРГ передать Украине "дополнительные системы оружия дальнего действия" – вероятно, речь идет о ракетах Taurus с радиусом действия до 500 километров, хотя в принятой версии документа они прямо не упоминаются. Это окажет дополнительное давление на канцлера Олафа Шольца, который до сих пор отказывается поставить Украине ракеты Taurus. По данным источников СМИ, это связано с опасениями немецкого правительства, что ракеты будут использованы для ударов по территории России.

В CIT считают, что фактически негласные "красные линии", ограничивающие использования западного оружия на территории России, давно игнорируются. В качестве примера аналитики приводят уничтожение российского транспортного самолета Ил-76 над Белгородом 24 января – в России заявили, что для этого была использована американская система ПВО Patriot, и это позже подтвердило со ссылкой на американских чиновников издание New York Times.

По мнению команды CIT, на российской территории есть множество военных целей, удары по которым помогли бы Украине в отражении российской агрессии. "Удары по аэродромам и уничтожение значительного количества авиатехники, удары по крупным складам боеприпасов, которые после появления "Хаймарсов" увезли за 150 километров, штабы. Конечно, это ход войны не изменит, но в какие-то критические моменты может помочь. В то же время, это не панацея, особенно, если твои войска находятся в обороне", – считают наши собеседники.

Есть ощущение, что Украина получает современные ракеты в очень небольшом количестве

Кроме того, в CIT обращают внимание на то, что важны не сами по себе только поставки дальнобойного оружия, но и его количество. "Мы ждали JDAM, дождались, но такое ощущение, что их передали штук пять, мы видели только единичные случаи их применения. Давно были сообщения, что GLSDB уже в Украине, но мы только сейчас увидели одно применение, и то непонятно куда ракета прилетела. Дождались ATACMS – и только два применения было. Есть ощущение, что Украина получает современные ракеты в очень небольшом количестве", – считают в CIT.

На этом фоне выделяются французско-британские ракеты SCALP/Storm Shadow, которые были переданы Украине в количестве как минимум нескольких десятков штук и уже неоднократно были успешно применены по российским военным объектам на оккупированных территориях Украины. Случаев ударов этими ракетами с дальностью действия около 250 километров по российской территории пока не было.