Воевавшие заключённые обратились к Путину: не получают выплат

Вернувшиеся с войны в Украине бывшие заключённые, которые были завербованы в отряды Минобороны "Шторм Z", утверждают, что не получают положенных участникам войны выплат, а также документов о снятии судимости. Об этом пишет издание "Важные истории", которое получило текст коллективного обращения бывших заключённых к президенту Владимиру Путину. Один из заявителей подтвердил изданию подлинность документа.

"Нам обещали "белый лист": то есть полную реабилитацию, что не будут отмечены судимости. Ни мне, никому из тех, кого я знаю, его не дали. Я сидел 20 лет, мне оставалось сидеть три года. Учитывая куда мы попали и какие задачи выполняли, я, не кривя душой, могу сказать, что чисто за помилование я бы туда не поехал", — цитирует издание бывшего заключённого. По его словам, они заключали не полноценные контракты с Минобороны, а некие соглашения об участии в добровольческих формированиях – и не с российским военным ведомством, а с так называемой "ДНР". В результате бывшие заключённые не получают выплат, положенных военнослужащим, например за ранение. В то время как военным положены 3 млн рублей за ранение, бойцы "Шторм Z" могут получить только от 50 до 300 тысяч.

При этом источник "Важных историй" утверждает, что в отряды "Шторм", которые воюют на передовой и участвуют в штурмовых действиях, в последнее время записывают не только заключённых, но и почти всех добровольцев.

Ранее в четверг было опубликовано расследование Русской службы Би-би-си, в котором утверждалось, что уехавшие воевать против Украины российские заключённые вместо помилования от президента Владимира Путина получают теперь условное освобождение, а служить им предстоит вместо полугода до конца войны.

По данным, которые Би-би-си анализирует вместе с "Медиазоной" и командой волонтёров, по состоянию на 23 января на войне против Украины погибли более восьми тысяч заключённых. Больше тысячи из них воевали в отрядах "Шторм Z" или "Шторм V".