Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Вокалист популярной южнокорейской группы BTS начал службу в армии

BTS — южнокорейский бой-бэнд

Самый старший участник популярного бой-бэнда BTS – Джин – поступил на военную службу в Южной Корее. Он стал первым членом группы, который отправился в армию.

30-летний Джин (настоящее имя Ким Сокчин) опубликовал фотографию со своей новой армейской стрижкой перед призывом во вторник, пишет BBC. "Это выглядит симпатичнее, чем я ожидал", – отметил он.

C сегодняшнего дня Джин начал пятинедельные тренировки в учебном лагере недалеко от границы с Северной Кореей. Новобранцы спят на полу в комнатах, рассчитанных на 30 человек. Их учат обращаться с оружием и использовать боеприпасы. Сообщается, что после обучения Джина отправят на фронтовую линию.

Ранее предполагалось, что правительство Южной Кореи позволит участникам группы BTS не служить в армии, поскольку их музыкальная деятельность может принести стране больше пользы. Исследовательский институт Hyundai подсчитал, что BTS ежегодно приносит бюджету республики больше $3,5 млрд. Но в октябре члены группы объявили, что будут служить на равных с другими гражданами условиях.

  • До 2013 года в Южной Корее существовало специальное армейское подразделение для знаменитостей. Там они получали больше привилегий, например, могли чаще покидать казармы. Подразделение упразднили после общественных протестов.
  • Технически Южная Корея всё ещё находится в состоянии войны с Северной Кореей. Страны разделены Демилитаризованной зоной шириной 4 км. Обе стороны огорожены колючей проволокой и хорошо вооружены. Все трудоспособные граждане Южной Кореи обязаны отслужить в армии 18 месяцев.
  • Группа BTS попадала в Книгу рекордов Гиннеса 23 раза. В числе достижений коллектива — наибольшее число проданных билетов на онлайн-концерты — 750 тыс. на одно выступление, а также самый популярный трек на Spotify. Сингл "Butter" в первый сутки собрал больше 11 млн прослушиваний и скачиваний.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG