Вокалист популярной южнокорейской группы BTS начал службу в армии

Самый старший участник популярного бой-бэнда BTS – Джин – поступил на военную службу в Южной Корее. Он стал первым членом группы, который отправился в армию.

30-летний Джин (настоящее имя Ким Сокчин) опубликовал фотографию со своей новой армейской стрижкой перед призывом во вторник, пишет BBC. "Это выглядит симпатичнее, чем я ожидал", – отметил он.

C сегодняшнего дня Джин начал пятинедельные тренировки в учебном лагере недалеко от границы с Северной Кореей. Новобранцы спят на полу в комнатах, рассчитанных на 30 человек. Их учат обращаться с оружием и использовать боеприпасы. Сообщается, что после обучения Джина отправят на фронтовую линию.

Ранее предполагалось, что правительство Южной Кореи позволит участникам группы BTS не служить в армии, поскольку их музыкальная деятельность может принести стране больше пользы. Исследовательский институт Hyundai подсчитал, что BTS ежегодно приносит бюджету республики больше $3,5 млрд. Но в октябре члены группы объявили, что будут служить на равных с другими гражданами условиях.