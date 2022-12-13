Вокалист популярной южнокорейской группы BTS начал службу в армии

Самый старший участник популярного бой-бэнда BTS – Джин – поступил на военную службу в Южной Корее. Он стал первым членом группы, который отправился в армию.
30-летний Джин (настоящее имя Ким Сокчин) опубликовал фотографию со своей новой армейской стрижкой перед призывом во вторник, пишет BBC. "Это выглядит симпатичнее, чем я ожидал", – отметил он.
C сегодняшнего дня Джин начал пятинедельные тренировки в учебном лагере недалеко от границы с Северной Кореей. Новобранцы спят на полу в комнатах, рассчитанных на 30 человек. Их учат обращаться с оружием и использовать боеприпасы. Сообщается, что после обучения Джина отправят на фронтовую линию.
Ранее предполагалось, что правительство Южной Кореи позволит участникам группы BTS не служить в армии, поскольку их музыкальная деятельность может принести стране больше пользы. Исследовательский институт Hyundai подсчитал, что BTS ежегодно приносит бюджету республики больше $3,5 млрд. Но в октябре члены группы объявили, что будут служить на равных с другими гражданами условиях.
- До 2013 года в Южной Корее существовало специальное армейское подразделение для знаменитостей. Там они получали больше привилегий, например, могли чаще покидать казармы. Подразделение упразднили после общественных протестов.
- Технически Южная Корея всё ещё находится в состоянии войны с Северной Кореей. Страны разделены Демилитаризованной зоной шириной 4 км. Обе стороны огорожены колючей проволокой и хорошо вооружены. Все трудоспособные граждане Южной Кореи обязаны отслужить в армии 18 месяцев.
- Группа BTS попадала в Книгу рекордов Гиннеса 23 раза. В числе достижений коллектива — наибольшее число проданных билетов на онлайн-концерты — 750 тыс. на одно выступление, а также самый популярный трек на Spotify. Сингл "Butter" в первый сутки собрал больше 11 млн прослушиваний и скачиваний.
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