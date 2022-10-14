Южная Корея впервые за пять лет ввела санкции против КНДР

Южная Корея приняла санкции против 15 жителей и 16 учреждений Северной Кореи в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет. Об этом сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на МИД Республики Корея.
"Мы решительно осуждаем последнюю серию ракетных провокаций Северной Кореи беспрецедентной частоты." – цитирует агентство сообщение ведомства. В санкционный список попали должностные лица судоходных фирм и организаций, связанных с ракетной программой КНДР, а также те, кто участвует в закупках материалов для производства оружия массового уничтожения.
Отмечается, что Южная Корея ввела новые санкции против КНДР впервые почти за пять лет.
Также сообщается, что в ночь на 14 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности и совершила около 170 артиллерийских выстрелов по морским буферным зонам, которые были установлены соглашением 2018 года между КНДР и Южной Кореей о снижении военной напряженности. Сеул назвал действия Пхеньяна нарушением договорённостей и призвал прекратить провокации. КНДР утверждает, что артиллерийский обстрел был ответом на "провокационные действия" Южной Кореи.
- С начала года Северная Корея уже произвела 27 пусков ракет, в семи случаях ракеты пролетели над территорией Японии.
- В ночь с 3 на 4 октября Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане. После этого атомный авианосец ВМС США "Рональд Рейган" выдвинулся в Японское море. Военный корабль расположится к востоку от Южной Кореи.
- После этого КНДР снова запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. А еще через сутки запуском очередных ракет руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.
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