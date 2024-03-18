Волна убийств, насилия и грабежей распространилась по Гаити

Новая волна насилия в Гаити привела к разграблению правительственных учреждений и бюро гуманитарной помощи. Как сообщает AP, банды грабителей в последние недели нанесли огромный ущерб государству и обществу. Одним из наиболее чувствительных последствий беспорядков стало закрытие главного международного аэропорта. Разрастающийся хаос привёл к нарушениям поставок продовольствия и распространению голода среди наиболее бедных жителей страны.

Как отмечают международные СМИ, положение на Гаити продолжает ухудшаться. Агентство Reuters сообщило в понедельник о десяти телах, вывезенных на машинах скорой помощи из предместий Порт-о-Пренса в больницы.

В минувшую субботу ЮНИСЕФ заявило о разграблении одного из контейнеров с принадлежностями первой необходимости для рожениц и младенцев, включая реанимационную технику. Это произошло в главном морском порту в столице Гаити, городе Порт-о-Пренсе.

ЮНИСЕФ заявило, что мародёрство и акты насилия наносят растущий ущерб поставках предметов первой необходимости, в которых более всего нуждаются дети.