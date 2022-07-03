Глава Узбекистана сообщил о жертвах во время протестов в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в результате протестов в Каракалпакстане есть жертвы среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Точное число жертв и пострадавших президент не назвал.

Массовые протесты в Каракалпакстане начались в конце июня после того, как был обнародован проект поправок в конституцию Узбекистана. В новой редакции конституции предлагалось убрать из описания статуса Каракалпакской республики слово "суверенная", а также удалить упоминание о праве республики на выход из состава Узбекистана.

1 июля на улицы столицы Каракалпакстана Нукуса и других городов вышли тысячи протестующих. Мирзиёев дважды прилетал в Нукус. 2 июля он объявил в Каракалпакстане чрезвычайное положение. В республику были введены дополнительные силы узбекской Нацгвардии, ограничены мобильная связь и интернет.

Получение оперативной информации о том, что происходит в Каракалпакстане, проблематично, поскольку официальные узбекские СМИ не освещают происходящие события, а пользование социальными сетями затруднено.

По сообщению Ulusmedia.kz , полиция и Нацгвардия открыли по протестующим стрельбу, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Казахстанское издание Arbat.media публикует любительские видеосъемки задержаний на улицах Нукуса.

После начала протестов Мирзиёев предложил сохранить в новой редакции Конституции пункт о суверенитете Каракалпакстана. В заявлении МВД Узбекистана демонстрации названы незаконными. В нём также говорится о "неправильном толковании конституционных реформ".

Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек. В республике признаются два официальных языка: каракалпакский и узбекский.

В ранние советские годы существовала Кара-Калпакская автономная область, которая в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР. В 1990 году Верховный совет Каракалпакской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Но в 1993 году был подписан межгосударственный договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана. В этом договоре было закреплено право выхода из состава страны, прописанное также в действующей Конституции Узбекистана.