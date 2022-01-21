Володин: Дума обсудит предложение о признании "ДНР" и "ЛНР"

На следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с главами фракций по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины. Затем документ рассмотрит Совет Думы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет "оккупировать Украину". "И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", — подчеркнул Володин и добавил, что Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

В среду депутаты из фракции КПРФ, включая её лидера Геннадия Зюганова, внесли в Госдуму проект постановления палаты, в котором предлагают официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР".

В тексте обращения заявляется, что украинские власти "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Политику Киева авторы предлагают считать сравнимой с "геноцидом собственного народа".

Обращение к Путину сделано на фоне беспрецедентного обострения ситуации на границе России и Украины. Многочисленные источники сообщают о концентрации значительной группировки российских войск в регионе. Власти западных стран подозревают Москву в подготовке полномасштабного военного вторжения. Кремль это категорически отрицает.

Накануне Госдепартамент опубликовал перечень высказываний российской стороны по конфликту вокруг Украины, которые Вашингтон расценивает как дезинформацию. Россия стремится убедить собственных граждан в необходимости военной операции на украинской территории, обвиняя Киев и страны Запада в намерениях спровоцировать глобальный конфликт, отмечают в Госдепартаменте

Нынешний кризис спровоцировала Москва, разместив более 100 тысяч военных на границе с Украиной, никаких подобных военных действий на украинской стороне границы не проводилось. "Россия обвиняет в собственной агрессии других, но именно Москва должна положить конец этому кризису мирным путем с помощью деэскалации и дипломатии ", - подчёркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.