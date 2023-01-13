Володин предложил лишать имущества уехавших из РФ критиков войны

Глава Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших из страны граждан России, осуждённым по статьям Уголовного кодекса, связанных с критикой войны в Украине. С предложением Володина согласился влиятельный член Совета Федерации Андрей Клишас, часто выступающий соавтором поддержанных Кремлём законодательных инициатив.

Заявления высокопоставленных чиновников прозвучали на фоне обсуждения антивоенных высказываний ряда известных россиян, живущих сейчас за границей, в том числе актёра Артура Смольянинова и музыканта Бориса Гребенщикова.

Как написал в телеграме Володин, "В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". Прямо о войне в Украине в его посте не говорится, однако по контексту понятно, о чём идёт речь.

Как пишет Володин, "подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил". При этом глава Думы посетовал, что их авторы "находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан". Володин предложил "соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества".

Как сообщает ТАСС, Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, заявил, что "такой подход возможен" при условии внесения "соответствующих поправок в Уголовный кодекс". По словам Клишаса, "необходимы формулировки состава уголовного преступления" - то есть речь может идти не просто о добавлении конфискации имущества в уже существующие статьи, но и о внесении в кодекс некоего нового состава преступления, связанного с высказываниями.

При этом ранее, когда коллега Клишаса по Совету Федерации Сергей Цеков предлагал конфисковывать имущество у россиян, которые уехали после начала войны за рубеж и критикуют так называемую спецоперацию, Клишас раскритиковал его предложение: "Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо ", - написал он.