Володин предложил лишать имущества уехавших из РФ критиков войны

Глава Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших из страны граждан России, осуждённым по статьям Уголовного кодекса, связанных с критикой войны в Украине. С предложением Володина согласился влиятельный член Совета Федерации Андрей Клишас, часто выступающий соавтором поддержанных Кремлём законодательных инициатив.
Заявления высокопоставленных чиновников прозвучали на фоне обсуждения антивоенных высказываний ряда известных россиян, живущих сейчас за границей, в том числе актёра Артура Смольянинова и музыканта Бориса Гребенщикова.
Как написал в телеграме Володин, "В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". Прямо о войне в Украине в его посте не говорится, однако по контексту понятно, о чём идёт речь.
Как пишет Володин, "подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил". При этом глава Думы посетовал, что их авторы "находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан". Володин предложил "соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества".
Как сообщает ТАСС, Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, заявил, что "такой подход возможен" при условии внесения "соответствующих поправок в Уголовный кодекс". По словам Клишаса, "необходимы формулировки состава уголовного преступления" - то есть речь может идти не просто о добавлении конфискации имущества в уже существующие статьи, но и о внесении в кодекс некоего нового состава преступления, связанного с высказываниями.
При этом ранее, когда коллега Клишаса по Совету Федерации Сергей Цеков предлагал конфисковывать имущество у россиян, которые уехали после начала войны за рубеж и критикуют так называемую спецоперацию, Клишас раскритиковал его предложение: "Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо ", - написал он.
- По оценкам, после начала войны, и в особенности после начала мобилизации, из России уехали несколько сот тысяч человек.
- Ранее тот же Володин предлагал, в частности, применять к удалённо работающим в российских компаниях сотрудникам повышенную ставку налогообложения. Эта идея не была поддержана Минцифры. Володин также предлагал конфисковать автомобили, которые были оставлены на границе России бегущими россиянами и отдать их семьям тех, кто участвует в военном вторжении в Украину.
- В Госдуме и Совете Федерации звучали также предложения лишать выступающих против войны россиян гражданства, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на днях написал, что "возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству", и намекнул, что их, с его точки зрения, следовало бы убивать.
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