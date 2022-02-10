Вологодский замгубернатора одобрил сталинские репрессии

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков публично одобрил расстрелы, которые происходили во времена Иосифа Сталина. Это произошло на заседании межведомственной комиссии, на которой рассматривали ход реализации одного из инвестиционных проектов региона. Видео с заседания опубликовал телеграм-канал "Замгубернатора".
Глазков раскритиковал один из цехов предприятия, который находится в маленькой деревне в Бабушкинском районе. В цеху работает всего четыре человека. Чиновник заявил, что "не для того государство оказывает поддержку, чтобы строили какие-то "курятники". После этого Глазков добавил: "При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали!"
Позже Глазков заявил, что его неправильно поняли. Он рассказал, что инвестпроект должен был завершиться ещё в 2017 году. По его словам, он подверг жёсткой критике руководителя проекта, так как является сторонником дисциплины, порядка и ответственности в лесной сфере. "Обвинения в желании возврата к сталинским временам некорректны", - заявил замгубернатора. Он, по его словам, хочет "организовать эффективное производство с видимым результатом".
- Ранее Михаил Глазков возглавлял региональный орган власти по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В Вологодской области чиновник отвечает за сельское хозяйство, лесные отношения и животный мир.
- Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. По оценкам "Мемориала" (включён в реестр иностранных агентов), в результате сталинских репрессий погибли или непосредственно пострадали не менее 12,5 миллионов жителей страны.
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