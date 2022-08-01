Воля народа. Владимир Абаринов – о правильной стороне истории

"Путин сделал Америку великой снова". Статья с таким заголовком появилась на сайте журнала Atlantic за пять дней до начала российского вторжения в Украину. Тогда эта фраза казалась пафосной риторикой. Сегодня она полностью подтвердилась. США хватило политической воли перейти от гневных заявлений к конкретным и эффективным действиям, собрать коалицию и ответить на агрессию Кремля беспрецедентными санкциями и невероятно щедрой помощью Украине.



Эта реакция в корне отличается от того, что произошло в августе 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию. Получив сообщение об этом, президент

Джордж Буш отправился любоваться бикини женской олимпийской сборной США по пляжному волейболу. Многие американцы испытали тогда стыд. Отставной генерал-лейтенант Ральф Питерс, известный и как автор футурологических романов, высказался с предельной беспощадностью: "С нами такое уже бывало. Мы сделали это с венграми в 1956-м. Подбили их на восстание, они поднялись, но мы не сделали ничего. В 1991 году, когда завершалась операция "Буря в пустыне", мы подтолкнули иракских шиитов к восстанию, и они восстали, а мы позволили войскам Саддама утопить их в крови".

Американцы готовы платить за то, что их страна, как выражаются здесь, "на правильной стороне истории"

В марте 2009-го администрация Барака Обамы обнулила все претензии к режиму Путина. Госсекретарь Хиллари Клинтон вручила Сергею Лаврову кнопку "перезагрузки". В 2012 году вся либеральная пресса Америки дружно возмущалась высказыванием соперника Обамы Митта Ромни, назвавшего Россию "геополитическим противником номер один". Дональд Трамп откровенно восхищался разбойничьими ухватками Путина, говорил о возможном выходе США из НАТО и подписал закон о санкциях против России только потому, что Конгресс легко преодолел бы президентское вето.



Откуда же взялась политическая воля на этот раз? От избирателей. Опросы показывают: половина американцев считают действия России главной угрозой интересам США, лишь шесть процентов опрошенных социологами не видят в них угрозы. Более трети избирателей готовы поддержать военное вмешательство США в войну на стороне Украины даже с учетом риска применения ядерного оружия. Поддержка решений администрации Джо Байдена просела в мае, когда население на собственном кошельке почувствовало её цену в виде инфляции и подорожания энергии, но сейчас она снова растет. Американцы готовы платить за то, что их страна, как выражаются здесь, "на правильной стороне истории". Причём различия в позициях республиканцев и демократов практически отсутствуют.

Владимир Путин, его клевреты и его агитпроп всячески демонстрируют свою убежденность в том, что демократия, воля народа – это фикция, а общественное мнение что дышло: куда повернешь, туда и вышло. На самом деле они совсем не уверены в этом, иначе не душили бы мыслепреступления в зародыше. Что касается США, то эта страна прекрасно помнит, как выразился однажды Рональд Рейган: "Америка бы не родилась, если бы не помощь и поддержка свободолюбивых народов Европы". И напомнил американцам имена маркиза Жильбера Лафайета, вождя польского освободительного восстания Тадеуша Костюшко, прусского генерала Фридриха Вильгельма фон Штойбена – все они воевали за независимость североамериканских колоний. Америка сполна заплатила этот долг. И продолжает платить.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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