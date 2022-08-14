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Вооружённый мужчина протаранил ограждение у здания Капитолия

Вооружённый мужчина протаранил автомобилем ограждение возле здания Капитолия в Вашингтоне, открыл огонь в воздух и застрелился. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошёл в воскресенье, 14 августа, чуть позднее 4 утра по местному времени (11 утра по Москве). В здании Капитолия заседает американский парламент. Конгрессмены и сенаторы в августе ушли в летний отпуск, в сообщении полиции говорится, что подозреваемый, вероятно, не ставил целью напасть на одного из них. Кроме того, он, вероятно, не целился ни в кого из полицейских.

В сообщении полиции не говорится, удалось ли подозреваемому прорваться через заграждение. Его имя и возраст не называются.

  • 2 апреля 2021 года 25-летний житель Индианы Ноа Грин наехал на автомобиле Nissan Altima на двух полицейских возле здания Капитолия. Он попытался напасть на полицейских с ножом, но был застрелен. В результате нападения один полицейский погиб.

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