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Время Свободы

"Вопрос безопасности самой Армении". Похищения уклонистов из РФ

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 апреля

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Время Свободы - Темы дня 11.04.2024
by Радио Свобода

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Российские войска продолжают подвергать бомбардировкам объекты энергетической инфраструктуры Украины и жилые районы в разных городах страны;

Верховная Рада одобрила новый закон о мобилизации, в который не включена норма о демобилизации тех, кто уже отслужил три года;

Слушания в Конгрессе США по проблеме оказания военной помощи Украине;

О чем говорит решение суда Евросоюза об отмене персональных санкций в отношении миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана;

Зафиксирован уже второй случай задержания российской военной полицией россиянина, приехавшего в Армению, чтобы избежать службы в армии;

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

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