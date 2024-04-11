"Вопрос безопасности самой Армении". Похищения уклонистов из РФ

Российские войска продолжают подвергать бомбардировкам объекты энергетической инфраструктуры Украины и жилые районы в разных городах страны;

Верховная Рада одобрила новый закон о мобилизации, в который не включена норма о демобилизации тех, кто уже отслужил три года;

Слушания в Конгрессе США по проблеме оказания военной помощи Украине;

О чем говорит решение суда Евросоюза об отмене персональных санкций в отношении миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана;

Зафиксирован уже второй случай задержания российской военной полицией россиянина, приехавшего в Армению, чтобы избежать службы в армии;

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.