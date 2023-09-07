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Время Свободы

Воруют даже в ПВО. Генералы торговали участками Минобороны под Москвой

Информационный дайджест "Время Свободы", 7 сентября

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Время Свободы - Темы дня 07.09.2023
by Радио Свобода

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В результате попадания ракеты по рынку города Константиновка в Донецкой области погибли не менее 16 человек, более тридцати ранены;

Почему российское телевидение рассказывает о строительстве под Москвой новых площадок для систем противовоздушной обороны;

СБУ заочно предъявила подозрение в финансировании агрессии против Украины российскому миллиардеру Михаилу Фридману;

Вновь продлен срок содержания под стражей Евгении Беркович и Светлане Петрийчук;

Правящая партия Грузии добивается импичмента президента Зурабишвили из-за ее поездок в Европу без согласования с правительством;

В России с 8 по 10 сентября пройдут выборы в органы власти разных уровней.

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