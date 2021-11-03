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Воры вернули олимпийской чемпионке украденные медали

Елена Веснина

Воры вернули олимпийской чемпионке по теннису Елене Весниной украденные золотую и серебряные медали. Спортсменка завоевала награды в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021 году – в Токио.

Как рассказала теннисистка в своём инстаграме, неизвестные привезли медали на пропускной пункт посёлка в Подмосковье, где она живёт. С медалями они передали коробку конфет и записку с извинениями.

Медали у спортсменки украли 11 сентября. По словам теннисистки, она отсутствовала дома всего несколько часов. Предполагаемый вор, как утверждается, перелез через забор и взломал дверь. Сигнализация в доме не работала. Полиция ведёт расследование случившегося.

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