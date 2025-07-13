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Восемь человек погибли при ударе ракеты по пункту раздачи воды в Газе

Не менее восьми человек были убиты и семнадцать ранены в результате удара израильской ракеты по пункту раздачи воды в лагере беженцев Нусейрат в Газе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, среди погибших шестеро детей, многие раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Армия Израиля заявила, что ракета была выпущена по боевику признанной в США и ЕС террористической группировки "Исламский джихад", однако "из-за неполадок" отклонилась на несколько десятков метров. Проводится расследование причин случившегося.

"ЦАХЛ сожалеет о любом вреде, причиненном мирным жителям", - говорится в заявлении.

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