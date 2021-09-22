Восемь секунд. Акция на Красной площади и ее последствия

Провести несогласованную акцию на самой тщательно охраняемой площади Москвы крайне сложно, и активисты знают, что у них в запасе всего несколько секунд. Сотрудники ФСО и других спецслужб наблюдают за каждым метром Красной площади и пресекают любые попытки совершить нечто "несанкционированное". В марте художник Илья Качаев провел акцию "Сон смешного человека" и был схвачен через 20 секунд, а 15 сентября четверо активистов из Калуги, развернувшие большой баннер "Свободу Навальному, Путина в тюрьму", продержались и того меньше. Но их короткое выступление, прерванное полицейскими, увидели сотни тысяч людей, благодаря видеозаписи, которую сделал корреспондент RusNews Евгений Евсюков. За эту съемку журналист вынужден будет заплатить максимальный штраф по статье о нарушении порядка проведения митинга – 20 тысяч рублей. Судью Тверского районного суда Москвы Александра Меркулова не убедили ни пресс-карта Евсюкова, ни редакционное задание, которое предоставил репортер.

Двое организаторов акции, Сергей Редников и Илья Ермаков, которых обвинили в неповиновении полиции, получили по 10 суток административного ареста.

Мой муж находится в одиночной камере. Тяжело болеет

"Мой муж находится в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово. В одиночной камере. Тяжело болеет. После задержания, более двух суток его держали в отделении полиции Китай-город. Скорая, которая приезжала в ОП Китай-город, поставила диагноз "фолликулярная ангина". Из-за температуры его не приняли в спецприемник во Мневники. А в инфекционную больницу он побоялся лечь, так как там можно заразиться чем-то ещё. Сергея перевозили в центр содержания в наручниках в "стакане" автозака, где он, ударившись, рассек бровь. С ним обращаются как с арестованным по уголовной, а не административной статье", – рассказала Радио Свобода Ирина, жена Сергея Редникова.

Илья Ермаков сообщил адвокату, что его после задержания избили в полицейской машине. Ему вызвали скорую в отделение полиции, и врачи засвидетельствовали ушибы и царапины на шее и руках. Репортера Евгения Евсюкова на Красной площади не тронули, но задержали уже возле отделения полиции, куда он направился выяснять судьбу активистов, отобрали пресс-карту, изъяли все вещи, вплоть до шнурков и сережек, но через четыре часа отпустили.

Вместе с ним были освобождены и участники акции – супруги Сергей и Светлана Лукашовы. "На нас составили протоколы по статье 20.2 ч 5. Мы не уехали на 10 суток лишь потому, что не вели съемку на телефон, вели себя очень спокойно и по первому требованию отдали документы сотруднику полиции. Но на следующий день нас около подъезда поджидали сотрудники центра по противодействию экстремизму, чтобы вручить предостережение. Якобы у них есть информация, что мы планируем несанкционированные акции. То есть нас уже к экстремистам приравнивают. Это ли не запугивание?" – говорит Светлана Лукашова.

Сотрудник полиции применял физическую силу к Илье Ермакову, душил его

"Суд принял решение о назначении административного ареста 10 суток только на основании двух рапортов полицейских, отклонив все ходатайства. На апелляции решение оставили без изменений. Его адвокат Сергей Тельнов считает, что полицейские, вменив активистам две административные статьи, противоречат постановлению пленума Верховного суда, который запретил наказывать граждан сразу по двум перечисленным выше нарушениям. К тому же никакого неповиновения мой муж не оказывал, что видно на видео, которое он сам записал. Дело в том, что, когда его сажали в полицейскую машину, внутри сотрудник полиции применял физическую силу к Илье Ермакову, душил его. И в этот момент на сиденье видны ноги сотрудника, просто некуда было садиться, и муж кричит: "Посмотрите, что делает!", чтобы обратить внимание на то, что полицейский внутри машины душит задержанного. А в рапорте сотрудников полиции написано, что Сергей оказывал неповиновение при задержании: упирался ногами в брусчатку, руками в корпус машины, выкручивался! Хотя на видео видно, что это не так!" – возмущена Ирина Редникова.

Сергею Редникову 38 лет, он архитектор и один из самых известных в Калуге оппозиционеров. Проводил несколько акций, стоял в одиночных пикетах. Вместе с супругой он ездил во Внуково 17 января 2021 года на встречу Навального, на митинги 23 и 31 января в Москву.

"Нас мало, а готовых выйти и открыто заявить о своей гражданской позиции ещё меньше. Люди боятся, – говорит Ирина Редникова. – После выхода расследования об отравлении Навального мы с мужем пошли к зданию Калужского ФСБ, я стояла с плакатом с требованием расследования отравления Навального, а затем мы пошли в центр города, там муж и я по очереди стояли в одиночном пикете у кинотеатра "Центральный" и на Театральной площади". Сергей, стоявший с плакатом "Трусы постирали? А где расследование отравления Навального?", был задержан.

Калужские активисты находятся под надзором Центра "Э" и ФСБ, неоднократно замечали за собой слежку, а супруги Редниковы получили предупреждение перед январскими митингами в поддержку Алексея Навального. "Мы приняли решение поехать на митинги в Москву, понимая, что в Калуге нас сразу же задержат", – рассказывает Ирина.

Чудо, что вообще удалось пронести такой баннер на Красную площадь и даже простоять с ним несколько секунд

Летом Сергей несколько раз пытался согласовать проведение массового мероприятия против политических репрессий, на выбор он предлагал несколько площадок в центре Калуги. Но каждый раз горуправа отказывала ему, утверждая, что якобы все площадки заняты. В июле его вызывали в прокуратуру после попыток согласовать акцию протеста и угрожали "дадинской" статьей (212.1). В сентябре его вновь вызывали по тому же вопросу.

4 сентября, когда калужские активисты хотели провести акцию в поддержку независимых СМИ, их задержали и доставили в отделение полиции, сорвав акцию. Момент задержания зафиксирован на видео RusNews под названием "Лутин Пох. Акция в Калуге", набравшем более 125 тысяч просмотров.

8 сентября 2021 года Сергея осудили за раздачу листовок "умного голосования", оштрафовали на 5000 рублей.

Акция на Красной площади – это крик души

"Моему мужу так и не согласовали ни одну из многочисленных заявок на проведение акции протеста. В результате Сергей Редников, Илья Ермаков, Сергей и Светлана Лукашовы вышли 15 сентября на Красную площадь с намерением выразить свою гражданскую позицию", – говорит Ирина Редникова. Она рассказывает, с какими сложностями столкнулись активисты, когда решили напечатать транспарант "Свободу Навальному, Путина в тюрьму": типографии боялись выполнять такой заказ.

"Мы особо не готовились к акции на Красной площади, – рассказывает Светлана Лукашова. – Все вышло спонтанно. У нас большая стопка отказов по согласованию массовых мероприятий. Мы честно и долго пытались пробить эту стену. Каждый раз, отправляя заявление на согласования, получали отказ. Даже одиночные пикеты нам не позволяли провести. Власти не дают слово инакомыслящим. Нам всячески препятствуют выражать свои взгляды. И акция на Красной площади – это, можно сказать, крик души. Мы просто хотим жить в правовом обществе. Иметь свободу слова, честные выборы, сменяемость власти. Мы хотим, чтобы власти слышали простых людей и уважали. Когда я вышла на Красную площадь, мне было страшно. Страшно лишь потому, что я знаю, в какой стране живу и как запугивают и уничтожают оппозицию. Всё понимаю и про наши суды, и про полицию. Чудо, что вообще удалось пронести такой баннер на Красную площадь и даже простоять с ним несколько секунд. Нас многие услышали. Мы следим за комментариями, и люди нас поддерживают. Мы поняли, что таких, как мы, много. В то же время мы в очередной доказали всем, что 31-я статья Конституции у нас ничего не стоит. И не важно, где мы находимся – на Красной площади или в Калуге".