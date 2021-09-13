Год Навального: ушла четвертая волна протеста?

Вышел в свет доклад фонда "Либеральная миссия" под назанием: "Год Навального. Политика протеста в России 2021–2021: Стратегии механизмы последствия" под редакцией политолога Кирилла Рогова.

К чему привело сопротивление режиму Владимира Путина в 2021 году перед избирательной кампанией по выборам Государственной Думы. Обсуждают политолог Кирилл Рогов, юрист Иван Жданов, правозащитник Григорий Охотин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" в 19-05