Год Навального: ушла четвертая волна протеста?

Вышел в свет доклад фонда "Либеральная миссия" под назанием: "Год Навального. Политика протеста в России 2021–2021: Стратегии механизмы последствия" под редакцией политолога Кирилла Рогова.
К чему привело сопротивление режиму Владимира Путина в 2021 году перед избирательной кампанией по выборам Государственной Думы. Обсуждают политолог Кирилл Рогов, юрист Иван Жданов, правозащитник Григорий Охотин.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Эфир программы "Лицом к событию" в 19-05
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