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Лицом к событию

Год Навального: ушла четвертая волна протеста?

Акция протеста 23 января 2021 года в Москве

Вышел в свет доклад фонда "Либеральная миссия" под назанием: "Год Навального. Политика протеста в России 2021–2021: Стратегии механизмы последствия" под редакцией политолога Кирилла Рогова.

К чему привело сопротивление режиму Владимира Путина в 2021 году перед избирательной кампанией по выборам Государственной Думы. Обсуждают политолог Кирилл Рогов, юрист Иван Жданов, правозащитник Григорий Охотин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" в 19-05

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