"Вот Так": в Telegram вербуют людей для совершения диверсий в ЕС

Сеть российских вербовщиков в мессенджере Telegram, которая за деньги нанимала людей для совершения диверсий в Украине, расширила географию своих действий и теперь предлагает завербованным задания и на территории стран ЕС. Об этом говорится в опубликованном в понедельник расследовании издания "Вот Так".

За поджоги автомобилей украинских организаций, административных зданий или военной техники вербуемым предлагают от 1,5 до 3 тысяч долларов. В частности, корреспонденту "Вот Так", который представился жителем Литвы, в Telegram предложили за 1,5 тысячи долларов поджечь джип НАТО. За разведку полигона НАТО и съёмку якобы запускаемых с территории Литвы дронов предлагали 500 долларов.

Исполнителей заказов ищут также в Польше и Латвии. Людям предлагают до 3 тысяч за поджоги автомобилей с украинскими номерами, пунктов сбора помощи Украине, вышек сотовой связи и локомотивов на железной дороге.

Как утверждается в расследовании, вербовка идёт как правило через объявления в чатах по поиску работы. Речь идёт о миллионах сообщений в тысячах чатов. В расследовании названы никнеймы некоторых вербовщиков, с которыми вербуемые вступают в переписку. Отмечается, что большинство объявлений публикуют одноразовые аккаунты, часто зарегистрированные на номера Индии, Ирана и арабских стран. СБУ утверждает, что Россия реализует план под названием "Диверсионный шум".

При этом, если до начала 2026 года людей вербовали для совершения диверсий только на территории Украины, то сейчас всё чаще предлагают "задания" в странах ЕС, в числе которых также Германия и Чехия.

Российские власти ранее обвиняли Украину в вербовке людей, в том числе подростков, для совершения поджогов на территории России.