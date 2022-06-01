Война белых людей. Сергей Елединов – об африканской проекции

Вне всякого сомнения, конфликт в Украине сейчас наиболее обсуждаемое событие международной повестки вне зависимости от стран и континентов. Участвует в этой дискусии и Африка, естественно, со своими подходами и особенностями. В качестве основной можно отметить некоторую политическую абстиненцию, своеобразную декларацию невмешательства. Это подтверждается и голосованием в ООН с большим количеством воздержавшихся и не участвовавших в этой процедуре африканских стран (действия России поддержала только Эритрея), затяжное молчание представителей Африканского союза и сдержанная позиция Организации стран франкофонии.

Африканцы – прагматики, и эта их воздержанность – не попытка абстрагироваться от "войны белых людей". Конфликт вокруг Украины создает для Африки явную угрозу – топливного и продовольственного кризиса. Но в ряде стран, помимо прочего, сформировался общественный запрос, ориентированный на Россию. Проходят демонстрации в поддержку Москвы, для расширения сотрудничества создаются новые и новые неправительственные организации, лидеры мнений дают сочувственные комментарии в СМИ. Так происходит не только в странах, связанных с Россией военно-техническим сотрудничеством, экономически или исторически, но и в странах, находящихся вне сферы традиционного российского влияния, например в Сенегале.

Когда дерутся продавцы ножей, курицам лучше заткнуться и попрятаться

Все эти процессы протекают не в вакууме, африканское общество достаточно политизировано, многие следят за международными новостями и имеют свою точку зрения на события в мире. Говорят, в частности, о "длинных щупальцах Москвы" и возможностяъ Кремля "купить всех и всё". Этот тезис имеет право на жизнь, он подтверждён конкретными фактами. Но есть и другие факты, ведь "купить всё и вся" предполагает не только наличие денег, но и целую систему мер, включающих в себя возможности анализа, оценки и экспертизы, оперативной работы. Российские посольства с немногочисленным персоналом и их культурные центры даже при помощи "фабрик троллей" и выездных групп политтехнологов с этой задачей не справятся. При голосовании в Совете по правам человека ООН и в своих декларациях и резолюциях африканские страны, за редким исключением, осуждают российскую агрессию в Украине как грубое нарушение международного права и гуманитарных норм.

Что такое военный конфликт и особенно его последствия, африканцы знают очень хорошо. Истинные причины сдержанной позиции африканского сообщества, нежелание безальтернативно следовать по "западной колее", лежат несколько в иной плоскости. Речь идёт о рефлексии, связанной с тем, что в Африке часто называют "политикой двойных стандартов", о разном отношении к беженцам из Украины, тепло принятым повсюду в мире, и к беженцам из африканских стран, стремящимся к европейским границам. Специальный корреспондент CBS News Чарли Д'Агата весьма неосторожно противопоставил конфликт в Украине всем остальным, как проходящий в "цивилизованном" месте. Реакцию африканского общества на это выразила алжиро-канадская журналистка и писательница Нассира Беллула: "Когда начинается война – мы всегда против. Но почему при этом не обращают такого внимания на кровавый конфликт в Йемене?" Получается, вооруженный конфликт в центре Европы – это действительно серьёзная международная проблема, а конфликты в Африке – достаточно обыденное явление для "нецивилизованных" территорий, населенных дикарями?

Противоречивую реакцию вызвало здесь и обращение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд к африканским странам, в котором конфликт на Украине представляется как борьба демократии с авторитаризмом. Регги-музыкант из Кот-д'Ивуара Альфа Блонди, к мнению которого в Африке прислушиваются многие миллионы, заметил, что демократия, несомненно, необходима и важна, но та демократия, которую Запад насильно пытается насадить в Африке, ей не подходит. Как известно, двусторонний конфликт с Украиной Владимир Путин переводит в парадигму противостояния России и НАТО, "Русского мира" и евроатлантической цивилизации. А в Африке по-прежнему крепко постколониальное сознание, часто критически воспринимающее коллективный Запад и, напротив, порой воспринимающее некритически любые режимы, бросающие вызов западноцентристскому миропорядку.

Не считаться с такими настроениями в Африке для любого государственного мужа означает не только крест на личной политической карьере, но и риск ввергнуть свою страну во внутренний конфликт. Президент Африканского союза и президент Республики Сенегал Маки Саль (вполне прозападный политик, которого трудно обвинить в каких-то пристрастиях к Москве) объяснил свою позицию нейтралитета "осторожностью, являющейся неотъемлемой частью мудрости, необходимой при принятии политических решений". Раздоры вокруг Украины могут разделить африканское общество, которому сейчас как никогда необходима интеграция и объединение, полагают многие. Тот же Альфа Блонди по этому поводу заметил: "Когда дерутся продавцы ножей, курицам лучше заткнуться и попрятаться".

Событиям в Украине в исторической перспективе предшествовали войны в Югославии, Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене. А также на африканской земле – в Ливии, где отчасти результатом действий западной коалиции стали продолжающающиеся до сих пор вооружённые конфликты в субсахарской зоне. А также в Кот-д'Ивуар, где в войне на одной из сторон принимал прямое участие французский воинский контингент. Представитель Кении при ООН Мартин Кумани заявил: "Мы категорически осуждаем тенденцию последних лет, когда мировые державы, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушают международное право, практически не принимая его в расчёт".

Едва ли не главной гарантией сохранения своей независимости африканскому обществу представляется сбалансированная по векторам силы, многополюсная система международных отношений. Изоляция России повышает спрос на природные ресурсы Африки, а вот выключение России из системы международных связей представляется определенной части местного общества как прямой путь к однополярному миру. В Африке отдают себе отчёт в том, что путинская Россия - страна-агрессор, но в то же время считают: это одна из немногих стран, открыто бросившая вызов Западу. И и именно в этом своём качестве Россия представляется африканцам некоторым противовесом всеобщей глобализации. Такое мнение может показаться абсурдным, но оно - часть объективной реальности политической жизни Африки.

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению, живёт в Сенегале



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