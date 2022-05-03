Услуга медведя. Константин Хахалин – о союзниках и "бандосах"

Рассуждения о текущих последствиях и уроках российского вторжения в Украину большей частью привязаны к Европе, что вполне закономерно. Однако сужение угла зрения на происходящее очевидно не соответствует масштабу событий. Также трудно уложить их в схему сугубо российского антизападничества. Хотя бы по той причине, что нельзя забывать о Китае, деятельно присутствующем во всём происходящем в Европе, в том числе по инициативе нуждающейся в союзниках России.

Совсем не безосновательным представляется утверждение о том, что позиция Пекина в начале российской "спецоперации" и сейчас – совершенно определённо не одно и то же. Произошёл сдвиг от ритуальных заявлений об уважении территориальной целостности Украины и призывов к мирному разрешению кризиса при блокировании антироссийских решений на уровне международных организаций и неучастии в санкционном давлении на Россию к констатации невозможности для Китая быть в стороне от российской войны с украинским государством.

Причина столь существенной по китайским меркам коррекции курса состоит, прежде всего, в военных успехах Украины в отражении агрессии и провалах российской армии. В Пекине долго и, как теперь понятно, безосновательно доверяли лозунгу о "величии русского оружия". Выражаясь символически, эта вера председателя Си в "медвежью мощь" России утонула вместе с флагманом её черноморского флота "Москва". Это разочарование усугублено для Пекина консолидацией Запада в его единодушном мнении о недопустимости силового решения территориальных вопросов. В случае Китая этот вопрос безусловно связан с "мятежным" Тайванем. Иными словами, российская "медвежья мощь", так преступно предъявленная миру, оказалась по факту медвежьей услугой Пекину в его военных фантазиях на тайваньскую тему. Проблемы, спровоцированные российским вторжением в Украину, уже аукнулись Пекину.

12 апреля Япония и США провели совместные военно-морские учения в регионе, открывшие программу трёхнедельных объединённых военных манёвров двух стран. В Тайбэй 14 апреля прибыла статусная делегация Конгресса США, и этот визит трудно оценить иначе, чем выражение поддержки тайваньской независимости. На 10 апреля был назначен визит в островную страну спикеров палаты представителей США Нэнси Пелоси, вызвавший резкое недовольство в Пекине. В последний момент эта поездка была отменена с дипломатичной формулировкой "по состоянию здоровья" ввиду положительного ковид-теста Пелоси. В середине апреля бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил разместить на Тайване постоянный американский военный контингент и повысить уровень дипломатических отношений Вашингтона с Тайбэем до полноценно посольского. В ответ Китай провёл в Тайваньском проливе демонстрацию своей военной силы, как было официально заявлено, "ввиду неправильных сигналов", подаваемых США силам, выступающим за независимость Тайваня.

Наиболее невыгодным для Китая образом российское вторжение в Украину повлияло на сам Тайвань, на его власть и граждан. С первых же дней войны Тайвань и его население на всех уровнях выступили с решительным осуждением агрессии. В Тайбэе активно действует фонд помощи Украине, в столице и других городах Тайваня регулярно проводятся антивоенные митинги и шествия. Несколько граждан Тайваня зарегистрировались на участие в войне в составе украинского "иностранного легиона".

Похоже, для Пекина – при всей "особости" его отношений с Москвой – они также оказываются из разряда неприемлемо токсичных

И, конечно, тайваньские власти извлекают из европейской трагедии свои уроки: остров крепит обороноспособность. Проводятся сборы резервистов, проходят испытания новые вооружения, в частности тестируются противокорабельные, в том числе наступательные, системы. Например, увеличен радиус действия ракет "Сюншэн" до 1200 километров, при этом отдельно упоминается, что в зоне их поражения может оказаться один из крупнейших военных портов Китая Циндао. В Циндао, к слову, базируется китайский авианосец "Ляонин", возможности которого тайваньские военные эксперты оценивают без особого пиетета. По факту этот корабль (как и недавно утонувший крейсер "Москва") представляет собой продукт советской оборонной промышленности, он разрабатывался в Николаеве под названием "Варяг", после развала СССР был выкуплен Китаем и перестроен в авианосец. В этой связи на Тайване заявляют о наличии у них противокорабельных ракет, превосходящих по своим характеристикам украинские "Нептуны".

Совокупность всех обстоятельств объясняет недовольство российской военной операцией со стороны Пекина, практически единственного значимого союзника Москвы. Китай не афиширует, но фактически присоединяется по крайней мере к некоторым антикремлёвским санкциям, скажем, крупнейшая госкорпорация Sinopec отказалась от инвестиций в российскую экономику; открыт железнодорожный транзит из Китая в европейские страны в объезд российской территории. Похоже, для Пекина – при всей "особости" его отношений с Москвой – они также оказываются из разряда неприемлемо токсичных, а партнёрство с Россией в Китае оценивают по поговорке "Имей такого друга – и враги не нужны".

В китайских социальных сетях, дистанцированных от государственной пропаганды, россиян принято именовать очень ругательным термином "маоцзы" (毛子, máozi), который в переводе на русский язык имеет значение "волосатик", а в разговорной речи обычно используется теперь в значении "бандит" или, если совсем по-простому, "бандос". Замечу, что негосударственный сегмент китайских социальных сетей – это не то, что можно игнорировать в преддверии чрезвычайно важного для Си Цзиньпина скорого партийного съезда. Никакая пропаганда не способна представить настоящую войну как некую рутинную "спецоперацию", особенно такую, которая – как в Украине – с самых первых дней приобрела очевидный преступный характер. Сомнительно, чтобы в Пекине этого не понимали и продолжали искренне союзничать с Россией. Китайский интерес закономерно окажется важнее и весомее сомнительных дивидендов от такого сотрудничества.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, специалист по Китаю и Центральной Азии



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