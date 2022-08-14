Война как дефект. Константин Хахалин – об "осаждённом Тайване"

В августе на Тайване традиционно жарко: стабильные 30 градусов тепла, но с дождями. В выходные из-за осадков мне не удалось поехать на сёрфинг на морское побережье. Играл в уличный баскетбол, но из пяти матчей мы победили только в трёх. В парке напротив моего дома завершают строительство парка детских аттракционов, открытие назначено на следующий уик-энд. Строят этот парк с заботой о детях, старательно, но по местным меркам долго, уже более месяца. Одним словом, жизнь идёт своим чередом. Как сообщают мои китайские друзья с противоположного берега Тайваньского пролива, ровно такая же жизнь идёт и у них. Не до войны сейчас: курортный сезон в разгаре, желающих заниматься войноподобными глупостями отыскать трудно.

Таковы "суровые будни" осаждённого Тайваня и его соседей по проливу глазами человека, долго жившего в Большом Китае и третий год живущего на острове. Безусловно, все здесь обсуждают текущие события. Самую оригинальную версию происходящего мне довелось услышать от профессора местного университета, моего партнёра по баскетбольной команде: по его компетентному мнению, случившееся – своего рода совместные китайско-тайваньские военные учения, проводить которые необходимо по многим причинам. Прежде всего потому, что в регионе наличествуют угрозы, исходящие от непредсказуемых соседей. Достаточно упомянуть Северную Корею с её хулиганскими ракетными пусками. Впрочем, и сосед севернее тоже не из разряда самых адекватных.

О возникшем напряжении вокруг Тайваня рассуждают в эти дни многочисленные эксперты. Некоторые из знатоков, например, всерьёз повествуют о возможности китайской блокады острова и неизбежном голоде, поскольку остров якобы зависит от импорта продовольствия. Такие предположения далеки от истины: на Тайване современное высокоэффективное сельское хозяйство, здесь собирают по два-три урожая в год, остров не только сам себя кормит, но в немалых объёмах экспортирует продовольствие.

Много тревожных разговоров (в том числе опасений насчёт угрозы чуть ли не мировой войны) вызвал недавний визит в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Напомню, однако, что ни одна мировая война не начиналась ещё на Востоке, все мировые войны родом из Европы, где и сейчас, мягко говоря, неспокойно. Может быть, правы китайцы, когда устами Си Цзиньпина констатируют, что европейская система безопасности грешит какими-то дефектами? Многие наблюдатели сетовали на то, что момент для визита на остров американского политика выбран неудачно. Однако на Тайване так не считают, напротив, полагают, что время выбрано правильно, накануне намеченного на осень ХХ съезда китайской компартии, который обещает быть как минимум чрезвычайно значимым для КНР и, по касательной, для Тайваня. В таких обстоятельствах поездку Пелоси следует рассматривать как своеобразное "приветствие китайскому съезду", как напоминание о статусе Тайваня и категорической неприемлемости военного решения проблемы, которая, как считают в Пекине, с этим статусом связана.

В китайской политической философии война рассматривается как очевидный управленческий дефект, как признак низкой управленческой квалификации

Существенным представляется правильное понимание реакции Пекина на поездку Пелоси: безусловное, вполне объяснимое сутью китайского режима возмущение, с демаршами и демонстративными действиями. Но – без войны. Я бы объяснял стратегию Китая не как бессилие и нерешительность, а скорее как проявление восточной мудрости. Пекин демонстрирует способность ко многому, но не позволяет себе лишнего, а война, во всех случаях и при решении любых проблем – лишнее. В китайской традиции принято оценивать талант полководца или правителя не по количеству выигранных им сражений, а по числу побед, одержанных без сражений. Эту систему координат в Китае и на Тайване все знают с самого младенчества, здесь в этой системе воспитываются и растут. В китайской политической философии война рассматривается как очевидный управленческий дефект, как признак низкой управленческой квалификации. Начало войны в Тайваньском проливе – да ещё накануне ХХ съезда китайской компартии – никак не вписывается в эту систему координат.

Необходимо учитывать и другой фактор: весьма непрочные политические позиции Си Цзиньпина (я не согласен с мнениями экспертов, которые считают его всесильным) и отнюдь не стопроцентную вероятность его переизбрания на посты лидера партии и страны. С большой долей вероятности можно утверждать, что полномочия Си Цзиньпина будут как минимум серьёзно урезаны, но возможно и другое: скандальный третий срок его правления, нарушающий традицию коммунистической партии, не состоится. При таких обстоятельствах инициировать войну в Тайваньском проливе – значит вступать в компанию "встающих с колен", подставлять себя под масштабные санкции и существование в практически изолированном заповеднике. В Китае довольно трудно отыскать горячих поклонников такой "заповедной жизни". Это во многих отношениях экономически успешная страна, энергично повышающая благополучие, в том числе благодаря включённости в глобальные системы хозяйственных связей. И не имеющая ни желания, ни планов исключать себя из тенденций мирового развития.

Многие эксперты, оценивая реакцию Китая на визит Пелоси, отводят Тайваню роль своеобразной массовки. Это категорически неправильно: Тайвань – не бедный родственник, не заигравшийся в независимость малыш, не проситель милости у сильных мира сего. Тайвань – это полноценно состоявшаяся, самостоятельная, успешная, высокоразвитая страна с древней историей, начавшейся отнюдь не в 1949 году. С развитыми культурой, своими традициями и обычаями, с собственной молодой демократией. Больше 120 лет Тайвань практически не был "китайским": в 1895 году согласно японо-китайскому договору остров оказался колонией императорской Японии и оставался в зависимости от этой страны до окончания Второй мировой войны. А до японской колонизации Тайвань фактически был китайской колонией: остров в XVII веке завоевала Цинская империя при поддержке голландского флота.

Однако ни Китайская, ни Японская империи, ни португальцы, первыми из европейцев основавшие на острове свою колонию и назвавшие его Формозой (второе, европейское название острова), никогда не контролировали Тайвань полностью, имперско- колониальное администрирование никогда не распространялось на всю его территорию. Нынешнее стремление Тайваня сохранить независимость лишь в малой части возможно трактовать как проявление сепаратизма, по большей части, как я убежден – это национально-освободительное движение, выражение естественного стремления народа уберечь свою страну от опасности нового колониального захвата. Кстати, таков ли тайваньский сепаратизм на самом деле, каким его видят в Пекине или в Москве (Россия считает конфликт "внутренним делом КНР", а остров – частью КНР)? Напомню, что до 1972 года единственным законным представителем Китая в ООН было правительство Китайской Республики, находившееся на Тайване.

Неверно писать и говорить о визите Пелоси на Тайвань и его возможных последствиях, рассматривая остров только как пассивно принимающую сторону. Этой поездки могло и не случиться, откажись сам Тайвань принять высокую гостью. Лучше всех понимая риски и угрозы, связанные с посещением острова высокопоставленным американским представителем, здесь, фигурально говоря, никто не дрогнул, и это тоже в характере тайваньцев. Исходя из опыта своего личного общения, могу с уверенностью утверждать: этот народ не из робкого десятка. Известно, например, что в Украине и за Украину воюет около десяти тайваньских добровольцев. Они не поленились приехать на другой край света, не побоялись поступить в соответствии со своими принципами. Трудно представить, что должно произойти с Тайванем, чтобы здесь согласились на пекинскую формулу воссоединения "Одна страна, две системы". У тайваньцев уже есть одна система и одна страна, они в этой стране хозяева.

Демонстрация китайской военной мощи в отношении Тайваня – дело буднично заурядное, вполне привычное, но, конечно, таящее в себе неприятности. Однако Тайвань – совсем не мальчик для битья, у этого государства современная, хорошо вооружённая и прекрасно обученная армия численностью свыше 200 тысяч человек, с двумя миллионами резервистов, имеющих качественное образование и прошедших подготовку. Общение с тайваньскими друзьями позволяет мне полагать, что в случае неблагоприятного развития событий они не будут ждать повесток о мобилизации, но сами встанут на защиту своей страны с оружием в руках. Они поведут себя так, как сейчас ведут себя многие украинцы – в далёкой от Тайваня Европе.

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, востоковед, живёт на Тайване



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