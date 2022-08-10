Киев и Тайбэй. Александр Подрабинек – о терпимости к авторитаризму

Армия коммунистического Китая проводит военные учения близ границ с Тайванем, репетирует нападение на остров. Примерно так же осенью прошлого года российская армия проводила военные учения около границ с Украиной. Пекин раздражен независимостью Тайваня, конечно, не меньше, чем Москва обижена на Украину. Китайские коммунисты, глядя сейчас на российскую попытку покорения Украины, вероятно, думают: а почему бы и нам наконец не попробовать сделать то же самое с Тайванем?



Кроме того, у Пекина есть мотив, которого нет у Москвы, – зависть. Китайская Республика (Тайвань) – успешное современное государство. Это 19-я по величине экономика мира. По данным МВФ за 2021 год, по уровню ВВП на душу населения Тайвань занимает 17-е место в мире, а коммунистический Китай – 80-е. Коммунистам, декларирующим заботу о нуждах простых трудящихся, есть от чего прийти в бешенство! Уровень жизни на Тайване значительно выше, чем в материковом Китае. Но главное не это. Москву и Пекин роднит общее чувство опасности: Тайвань и Украина демонстрируют соседним авторитарным режимам, что государство может быть демократическим и успешным, а люди в нём – свободными. Это, я думаю, больше всего раздражает и Владимира Путина, и Си Цзиньпина.

Может быть, жёсткие санкции против Пекина следует вводить уже сейчас, не дожидаясь начала китайско-китайской войны?

Вероятно, не только коммунистический Китай, но и другие любители решать территориальные споры с помощью оружия внимательно смотрят сейчас на войну России с Украиной. Дурной пример заразителен, а безнаказанность заразительна вдвойне. Если международное сообщество позволит Кремлю присоединить к России отрезанные у Украины земли, это может стать сигналом для начала многих локальных войн. Уже теперь заметно повышение военной активности в Карабахе, на Балканах, в Китае.



К сожалению, история не дает поводов для оптимизма. Это хорошо видно на примере того же Тайваня. Китайская Республика была провозглашена почти на всей огромной территории Китая в 1912 году. Во Второй мировой войне государство было участником антигитлеровской коалиции. Потом в стране началась гражданская война. Коммунистические повстанцы при поддержке СССР свергли законное китайское правительство, которое бежало на Тайвань. До 1970-х годов независимый Тайвань был "международным лицом" всего Китая, это государство признавало большинство стран мира. Как сооснователь ООН, Китайская Республика была постоянным членом Совета Безопасности всемирной организации.



Потом наступила эпоха так называемой разрядки, а фактически – отступления Запада под давлением международной коммунистической системы, череда предательств тех, кто боролся за свободу и демократию. В 1971 году Китайская Республика была исключена из ООН, её место в Совете Безопасности передали КНР. Это, кажется, единственный случай полного исключения страны из ООН. Пекин получил право вето и наравне с Советским Союзом стал блокировать многие инициативы по разумному решению международных проблем.



Так продолжается и по сей день. Китай по-прежнему остается тоталитарным коммунистическим режимом. Россия унаследовала место СССР в ООН, а теперь претендует и на советское идеологическое наследство. Обе страны успешно парализуют и без того скудную миротворческую деятельность ООН. СССР имел в ООН три голоса: собственно СССР, Украины и Белоруссии. Они считались как бы отдельными государствами, хотя непонятно, почему не считались отдельными государствами с представительством в ООН, например, 50 американских штатов.

Во второй половине ХХ века западные демократии вели странную и малодушную политику уступок коммунизму. Последствия, а подчас и продолжение этой гибельной политики видны и сейчас. До недавнего времени Запад инвестировал значительные средства в Россию, поддерживая на плаву путинский режим. Выращивали авторитарного монстра, закрыв глаза на нарушения прав человека и последовательное уничтожение демократических институтов. Всё это привело к фактической аннексии некоторых соседних с Россией территорий и войне с Украиной.



Ещё больше Запад инвестирует в экономику коммунистического Китая, также закрывая глаза на отсутствие демократии в этой стране и политические репрессии против инакомыслящих. Казалось бы, пример неоправданной экономической поддержки авторитарной России и, как результат, войны с Украиной, должны насторожить свободный мир: не может ли то же самое произойти в ближайшем будущем с Китаем? Не уготована ли Тайваню судьба Украины? Может быть, жесткие санкции против Пекина следует вводить уже сейчас, не дожидаясь начала китайско-китайской войны?

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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