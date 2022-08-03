"Шансы вторжения не велики". Чем КНР ответит Нэнси Пэлоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла вечером во вторник на Тайвань. Известие о возможности первого за двадцать пять лет визита третьего в американской политической иерархии лица в Тайбэй вызвало столь яростную критику Пекина, что представители Пелоси отказались подтверждать планы спикера. Вплоть до прибытия самолета с делегацией Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси на Тайвань не было известно состоится ли визит.

Пекин традиционно относится с повышенной чувствительностью к любым публичным контактам американских политиков с руководством Тайваня, настаивая на том, что они подрывают принцип "одного Китая", который США признали в 1972 году. На этот раз градус критики был заметно выше. После недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина китайский МИД выступил с предупреждением о том, что "играющий с огнем подожжет себя". Сразу же после посадки самолета с американской делегацией в Тайбэе китайские представители заявили, что визит подрывает суверенитет Китая и китайско-американские отношения. Китай объявил о проведении в конце недели военно-морских учений вблизи побережья Тайваня, в ходе которых, как опасаются аналитики, китайские корабли могут войти в территориальные воды Тайваня.

Готовы ли США вступить в прямую военную конфронтацию с Китаем из-за Тайваня? В мае этого года президент Байден ответил на этот вопрос утвердительно: "Это обязательство, которое мы приняли на себя. Мы согласились с политикой одного Китая, подписались под ней и под всеми вытекающими из нее договорами. Но идея о том, что Тайвань может быть просто захвачен силой, неприемлема. Это повлечет за собой беспорядок во всем регионе и станет еще одной акцией, аналогичной тому, что произошло в Украине".

Тайвань - не сепаратистская территория. На острове нашло прибежище правительство Китайской республики во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне с коммунистами. В июне 1950 года президент Трумэн послал в Тайваньский пролив корабли 7-го флота ВМС США, чтобы не допустить силового захвата Тайваня войсками коммунистического Китая. До 1971 года ООН признавала Китайскую Республику на Тайване единственным легитимным правительством Китая. Вашингтон поддерживал дипломатические отношения с Тайванем до 1 января 1979 года, когда он официально признал правительство КНР единственной законной властью всего Китая. Тем не менее США не отказались от своей роли гаранта безопасности острова. Обязательства, о которых говорил Джо Байден, закреплены в законе об отношениях с Тайванем. Вместе с тем текст закона допускает различные толкования. Эта так называемая "стратегическая неопределенность" - продуманная позиция, позволяющая держать Пекин в напряжении.

В заявлении, сделанном сразу после прилета, Нэнси Пелоси заявила, что цель ее визита – демонстрация солидарности с народом Тайваня. "Солидарность Америки с 23 миллионами тайванцев сегодня, когда мир стоит перед выбором между автократией и демократией, важна более, чем когда бы то ни было", – подчеркнула спикер Палаты представителей.

Решение Нэнси Пелоси посетить Тайвань в деликатный для американо-китайских отношений момент вызвало смешанные чувства в Соединенных Штатах. Больше двух десятков сенаторов-республиканцев, традиционных критиков Пелоси, выразили полную поддержку ее решения посетить Тайвань, которое, по их словам, не противоречит официальной американской стратегии "одного Китая". Лидер республиканской фракции в Сенате Митч Макконнелл говорил о перспективе визита Пелоси на Тайвань: "Я не эксперт по вооружениям, но я полагаю, что Тайвань сталкивается с исключительным вызовом. Это остров, окруженный водой. Вполне очевидно, откуда он может быть атакован и каким образом. Но я думаю, мы должны действовать, а не волноваться по поводу того, поедет или не поедет туда спикер. Если она не поедет туда сейчас, она в каком-то смысле отдаст победу Китаю. Нам нужно работать с тайваньцами, чтобы имеющиеся у них вооружения соответствовали угрозе. И для этого, я считаю, от нас требуется уделять обороне Тайваня больше внимания, чем мы уделяли в прошлом".

Газета Wall Street Journal пишет в редакционной статье что визит Пелоси не нарушает статус-кво, в действительности этому статусу угрожает Си Цзиньпин, который вопреки прежним китайским заверениям о готовности к мирному разрешению вопроса о воссоединении Тайваня с Китаем демонстрирует явное намерение применить силу. Реакция Китая на визит Пелоси должна заставить Вашингтон и Тайбэй принять меры по предупреждению возможного вторжения Китая на Тайвань.

С другой стороны, администрации Байдена не хочется конфликтовать с Пекином, когда ее внимание занято организацией помощи Украине, ставшей объектом нападения России. Президент Байден публично сказал, что, по мнению американских военных, сейчас – неподходящий момент для визита спикера Пелоси на Тайвань. Обозреватель New York Times Томас Фридман называет решение Пелоси "совершенно безрассудным". Во-первых, потому что это может подтолкнуть Китай к прямой военной поддержке России, а, во-вторых, дать возможность китайскому руководству отвлечь внимание граждан от серьезных экономических проблем так называемой американской угрозой.

– Я думаю Нэнси Пелоси руководствовалась двумя соображениями, принимая решение о визите на Тайвань, - говорит в интервью Радио Свобода Джун Тофел Драйер, профессор университета Майами, в прошлом советник военно-морского министерства США. – Первое – политическое. В ноябре в Соединенных Штатах пройдут выборы в Конгресс, на которых Демократическая партия может потерпеть поражение, если верить опросам, и Пелоси может потерять должность спикера Палаты представителей. Поскольку большинство американцев традиционно поддерживает Тайвань, Пелоси наверняка надеется, что ее визит и публичная поддержка демократического Тайваня добавит демократам политических очков незадолго до трудных выборов. Второе соображение сугубо практическое. В Вашингтоне многие считают, что китайское руководство впечатлила решимость Путина, вторгнувшегося в Украину и оно считает, что внимание Вашингтона занято войной в Украине, оно не особо обращает внимания на ситуацию вокруг Тайваня и, возможно, это будет подходящий момент для вторжения. Нэнси Пелоси наверняка надеется, что эта поездка будет демонстрацией полной поддержки Соединенными Штатами Тайваня.

Несмотря на угрозы в адрес США и Тайваня Китай вряд ли решится вторгнуться на Тайвань в обозримом будущем, считает профессор Драйер:

– Официальное китайское издание Global Times пишет сегодня, что результатом визита Пелоси станет ускорение того процесса того, что они называют воссоединением Тайваня, а я называю аннексией. Но я не думаю, что шансы китайского вторжения на Тайвань велики в данный момент. Главная задача Си Цзиньпина сейчас обеспечить свое избрание в качества главы партии и, соответственно, главы страны в ноябре нынешнего года и консолидировать свою власть. Ему наверняка сейчас не нужен реальный кризис. Он, я думаю, жесткими заявлениями лишь повышает свою популярность. Мало того, вполне возможно, что одним из уроков российского вторжения в Украину стало осознание того, что Народно-освободительной армии Китая все еще требуется время для того, чтобы достичь уровня боеспособности, необходимого для успешного вторжения, - говорит Драйер.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кёрби заверяет, что визит Пелоси ничего не меняет в отношениях с Китаем, и Пекин напрасно так нервничает:

- Напряженность последних недель, месяцев и даже лет исходит на самом деле от китайской стороны. Это они, китайцы, стали вести себя в регионе агрессивно, с позиции силы. Это они сооружают искусственные острова и размещают на них вооружения, это они совершают провокационные действия в воздухе и на море в опасной близости от Тайваня. От Соединенных Штатов не исходит никакой угрозы, в нашей политике одного Китая ничего не изменилось.