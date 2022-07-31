Война началась не 8 лет назад. Рамиль Ниязов - про годы "русизма"

"Что же столько веков здесь душа твоя, русич, искала./У тебя ж столь земли, что тебе всю её не объять.

Я-то сердцем прирос к этим голым ущельям и скалам./Ну а ты-то за что вновь приходишь сюда умирать?"

Хас-магомед Хаджимурадов, "Новогодняя ночь в Грозном”, 1999 год

Датировки могут быть разными: 14 лет назад, когда Россия вторглась в Грузию; 28 лет назад, когда Москва пошла войной на Грозный; 31 год назад, когда Кремль принял участие в конфликте в Молдове. Можно процитировать Тимура Муцураева, который пел: "Война с Россией длилась триста лет…" Тоже будет правдой, хотя это уже другая история, конечно. Но мне как человеку, в России носившему прозвища "хача" и "чурки", ближе сказать так: "Русские, добро пожаловать в новогоднюю ночь в Грозном! Мы вас ждали. Она будет для вас навсегда, пока не кончится. А она скоро обязательно кончится, и за ней последует Новый год".

Что же такое "новогодняя ночь в Грозном" на символическом уровне? Это не только трагедия – это начало Истории, которая, по заверению Френсиса Фукуямы, должна была уже кончиться. Трагикомедия только в том, что "конец истории" произошел не в 2001-м, а, как мы сейчас понимаем, в 1995-м, когда началась Вервая чеченская война, до боли схожая с той, что происходит сейчас в Украине. В качестве примера смотрите здесь, здесь, здесь и, конечно, вот это:

Но почему же продолжение этой страшной, кровавой и бесчеловечной войны Российской Федерации с её бывшими колониями 24 февраля 2022-го стало для меня, казахстанца и, я уверен, для многих из вас таким шоком?

Самый простой и правильный ответ, конечно, в том, что прошлые её фазы нас не касались. Это было (я в первую очередь про чеченские войны) где-то там, с какими-то небелыми мусульманами, бандитами и террористами, это было внутренним делом России, на которое её, можно сказать, благословило всё т.н. прогрессивное человечество. Ну, правда же, негоже было бы США и после войны в Персидском заливе, и во время бомбёжки Ирака вступаться за мусульман Чечни? Не все, конечно, спустили это России с рук и забыли об этом. Первые иностранные добровольцы в непризнанной Ичкерии были как раз не арабами и афганцами, а украинцами (см.: интервью Александра Музычко, он же Сашко Бiлий). Но даже, повторюсь, мне, казахстанцу, до 24 февраля казалось, что Россия если и изменится, то в результате гражданской войны, а не военного поражения. И тем страшнее ирония судьбы, состоящая в том, что люди, ранее не интересовавшиеся судьбой Чечни, начали массово репостить интервью первого президента Чеченской республики Ичкерия, предсказавшего войну с Украиной эти самые 27 лет назад.

Однако же причины, побудившие меня написать этот текст, не в якобы деколониальном выпаде инородца против белых господа, полного ресентимента в духе "Неужели вы думали, что не случится резня в Буче после "зачисток" (этот термин придумали как раз тогда) в посёлке Новые Алды? Неужели вы думали, что не будет удара по вокзалу в Краматорске после удара по центральному рынку Грозного? Неужели вы думали, что российские солдаты не будут совершать военные преступления, если после двух войн в Ичкерии всего два человека были осуждены за военные преступления – Буданов и Лапин? Если все, кто собирал доказательства и вёл расследования (Анна Политковская, Наталья Эстемирова, Станислав Маркелов, – все трое убиты?"

Нет, отнюдь нет. В первую очередь я хочу повторить для всех, кто этого ещё не понял (а таких людей с каждым днём становится всё меньше), в Центральной Азии, в странах Балтии, в Закавказье, в Восточной Европе: наша жизнь не просто изменилась 24 февраля на "до"и "после" – все эти тридцать лет с момента развала СССР оформились в Историю.

Всё это тягучее, бесформенное время, в котором мы вели свои частные жизни, строили национальные государства; ощущали себя, как в стихотворении Сергея Тимофеева, "подбрюшьем Европы" (или же Азии); смотрели на войны на Ближнем Востоке – всё это время за пределами наших частных жизней протекала История постсоветского пространства. Каждый выпад российских чиновников в адрес самых разных меньшинств, каждая минута пропагандистских передач, как мы все выяснили после продолжения этой войны, были не просто способом консолидации электората правящей партии, якобы не имеющей идеологии, нет! Это всё были капли в океан, как его называл Джохар Дудаев, русизма (руссизма), с которым мы все столкнулись 24 февраля 2022 года. 31 год он рос и зрел, и все, в том числе мои, надежды на деколонизацию русского, деколонизацию России не из-за военного поражения на чудовищной войне, провалились. Историки будущего опишут это врекмя как "годы русизма и борьбы с ним". А мы думали, что живём во времена локальных конфликтов, национальных государств и постепенной демократизации!

Поэтому я уверенно заявляю, что самым деколониальным (во всех смыслах) решением сейчас для всех, для всего мира будет полностью поддержать Украину. Потому что если даже белую христианскую Европу позволено бомбить, то можно уже "не заморачиваться", как Китай с уйгурами, а запросто устроить концлагерь в центре Парижа. Для кого угодно.

Подытоживая, я процитирую стихотворение советского поэта Владимира Бурича, рождённого в Харькове (злая ирония), которое сейчас мы можем прочувствовать всем телом:

Мир наполняют

послевоенные люди

послевоенные вещи

нашёл среди писем

кусок довоенного мыла

не знал что делать

мыться

плакать

Довоенная эра –

затонувшая Атлантида

И мы

уцелевшие чудом

Наша довоенная эра действительно затонула, и мы - её последние свидетели. Как Великая война после Второй мировой стала Первой мировой, так и 31 год с распада СССР до бомбёжки Киева 24 февраля 2022 года оформился. Наши политическая философия, историография, гуманитарные науки изменятся. Всё наше понимание социальной реальности изменится, хотим мы этого или нет. История, как это часто всё ещё бывает, разворачивается у нас на глазах. Вот бы не проморгать её.

Рамиль Ниязов – казахстанский поэт. Оригинал этого текста читайте на сайте Сибирь.Реалии

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