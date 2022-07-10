Война не спишет. Александра Вагнер – о признании ошибок

На фоне постоянных ракетных обстрелов, растущей статистики количества граждан Украины, погибших во время боевых действий, разрушений городов, скандал, приведший к отставке украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в последний день мая, оказался почти незамеченным. Отчасти потому, что причины лишения полномочий сразу названы не были, а украинские СМИ начали осторожно анализировать их (а также их последствия) только спустя месяц после случившегося.

Денисова в публичном пространстве запомнилась тем, что громко говорила об изнасилованиях: как женщин на оккупированных территориях, откуда впоследствии ушли российские силы (речь идет в основном о Киевской и Черниговской областях), так и о еще более вопиющих случаях насилия в отношении детей. Многих поражали леденящие душу подробности, некоторые из них казались даже невероятными, например, использование ложки при изнасиловании ребенка. По этой причине журналисты не спешили публиковать эту информацию в ожидании подтверждений, обнародования доказательств и следственных действий. Дело в том, что изнасилование несовершеннолетних – серьезное военное преступление, и такое обвинение требует неопровержимых доказательств.

Стоит отдать должное украинским журналистам, но они, заподозрив неладное, написали публичное обращение к Денисовой, впоследствии опубликованное изданием "Детектор медиа". Сотрудники СМИ, правозащитники, психологи, юристы выразили обеспокоенность сообщениями украинского омбудсмена о половых преступлениях, которые она публиковала в соцсетях. В тексте обращения подчеркивается, что российские военные преступники должны быть наказаны, но информация о таких злодеяниях должна выноситься в публичное поле с осторожностью, особенно когда речь идет о несовершеннолетних.

"Половые преступления во время войны – это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе "скандальной хроники". Следует помнить о цели: привлечение внимания к фактам преступлений", – говорится в обращении. Также в письме отмечалось: СМИ с уважением и доверием относятся к официальным источникам информации в Украине, и Денисова также является одним из таких источников. "Поэтому любая информация, распространенная от имени Уполномоченного по правам человека или её офиса, в том числе на страницах в соцсетях, для журналистов имеет статус подтвержденных фактов. К тому же обычно информацию, касающуюся половых преступлений захватчиков, невозможно проверить в других источниках. Очень важно, чтобы она действительно была подтверждена", – говорится в тексте.

Авторы открытого письма призвали Денисову публиковать информацию о жертвах насилия, только если есть заключение судебно-медицинской экспертизы, а также попросили её тщательнее подбирать слова. Украинский омбудсмен не имела права публиковать не только непроверенную информацию, но и названия населенных пунктов, в которых, по её сведениям, происходили акты насилия, а также сообщать другую информацию, из которой можно было бы выяснить личности пострадавших.

При этом тот факт, что Денисова обнародовала непроверенные данные о насилий на войне, не предоставляя достаточных доказательств, не отменяет того, что изнасилования имели место. В суде уже находится по меньшей мере одно дело, в котором подтверждено изнасилование российскими военными 33-летней жительницы Броварского района после того, как у неё на глазах застрелили мужа. Четырехлетний сын супругов в это время прятался в котельной и чудом ничего не увидел. В этом деле есть подозреваемый, Михаил Романов, которого будут судить заочно (Служба безопасности Украины опубликовала и его фотографию). Украинская полиция расследует по меньшей мере 20 аналогичных случаев, собирая доказательства. В прокуратуре на момент отставки Денисовой расследовали один случай насилия над несовершеннолетним ребенком, к середине июня таких случаев было уже два.

В истории вокруг отставки украинского омбудсмена есть и ещё одна плоскость, которая свидетельствует о серьезном нарушении этики. После начала войны для сбора информации о военных преступлениях при офисе Денисовой была при поддержке ЮНИСЕФ открыта горячая линия" для сбора свидетельств военной агрессии России против Украины. Информация о работе линии тщательно фиксировалась и передавалась в международные организации для отчетности. С февраля по конец мая на эту линию обратилось свыше 50 тысяч человек. Но Денисова параллельно организовала ещё одну горячую линию – психологической помощи Уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека – с участием своей дочери Александры Квитко. Квитко по профессии психолог. В качестве цели её работы в офисе омбудсмена указывалось консультирование в том числе жертв изнасилований. Но Квитко публиковала истории из своей практики в соцсетях, в том числе рисунки пострадавших, нарушая профессиональную этику. Комиссия Национальной психологической ассоциации Украины уже сообщила, что рассматривает первую жалобу о возможном нарушеним этических требований, касающихся психолога-консультанта.

"Война всё спишет", можно было руководствоваться этим принципом, но выбрали правду

Квитко была сотрудником ЮНИСЕФ, поэтому в данном случае конфликта интересов не обнаружено, но необходимости в параллельной работе двух линий психологической помощи, очевидно, также не существовало. Заявлялось о том, что звонки принимают 5 профессиональных психологов, но после проведенного расследования выяснилось: это не совсем так, за два месяца работы поступило всего лишь 92 звонка. Какую помощь получили пострадавшие, до сих пор остается туманным, так как тщательной статистики не велось. Более того, истории, которые впоследствии публиковала в соцсетях Денисова, были рассказаны ей дочерью, на основании якобы рассказов тех, кто звонил на горячую линию под контролем Квитко.

Депутаты Верховной рады Украины начали сбор подписей с требованием отставки омбудсмена в мае. Накануне заседания, на котором должны было состояться голосование, Денисова заявила журналистам о том, что на нее оказывают давление: "В этом политическом наезде на меня оказывается давление даже через мою дочь… Ее уже вызывали на допрос трижды, в последний раз ей просто было плохо. То есть бьют даже по семье". 31 мая депутаты всё же уволили Денисову с поста Уполномоченной Верховной рады по правам человека. Это решение объяснили тем, что с начала полномасштабной войны в Украине вместо выполнения своих прямых обязанностей она публиковала детали изнасилований украинских граждан российскими военнослужащими, не подкрепляя их доказательствами. Также Денисову упрекнули в том, что после 24 февраля она долгое время провела за границей.

Отправленная в итоге в отставку Денисова своими действиями не только поставила под сомнение тяжелый опыт реальных жертв насилия, но и подорвала доверие к информации, публикуемой официальными представителями государства. В этой истории важно и подтверждение другого правила: признавать ошибки – одна из главных составляющих демократии. Сам тот факт, что, несмотря на испорченную репутацию (особенно это касается отношений с международными организациями, прежде всего ЮНИСЕФ, одной из многих, помогающих сегодня Украине), украинские политики нашли в себе мужество признать ошибки, говорит о многом. "Война всё спишет", можно было руководствоваться этим принципом, но выбрали правду.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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