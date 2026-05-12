Война в бюджет не заложена. Почему Минфин не справляется с дефицитом

Несмотря на высокие цены на нефть в марте, дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев 2026 года приблизился к 6 триллионам рублей, превысив дефицит за весь 2025 год, и оказался на 2 с лишним триллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на текущий год. Тем не менее, министерство финансов в мае часть доходов пустит на покупку валюты и золота для пополнения Фонда национального благосостояния.

Министерство финансов отчиталось об исполнении федерального бюджета за январь-апрель текущего года. Дефицит бюджета за месяц вырос еще на 1,3 триллиона рублей и по итогам первых 4 месяцев года составил 5,877 триллиона. Это вдвое больше, чем в январе-апреле прошлого года, больше всего прошлогоднего дефицита и на 2 с лишним триллиона больше, чем заложено в федеральный бюджет на весь нынешний год.

Апрельский провальный результат для большинства аналитиков стал полной неожиданностью. По двум причинам. Во-первых, в предыдущие годы Минфин выдавал авансы военно-промышленному комплексу в первые пару месяцев года, а к апрелю уже сводил месяц пусть с небольшим, но профицитом, сокращая "прореху" первого квартала. В нынешнем году эта практика не повторилась. Во-вторых, после того как в марте началась война в Персидском заливе, цены на нефть взлетели, и апрельские поборы с нефтегазового сектора шли уже исходя из среднемесячной цены в 77 долларов за баррель, что существенно выше заложенных в бюджете 59 долларов.

Однако нефтегазовые сверхдоходы апреля и близко не смогли компенсировать недополученные в первые месяцы года деньги. В итоге нефтегазовые доходы января-апреля оказались на 40% (или на 1,4 триллиона рублей) ниже, чем годом ранее. При высоких ожиданиях сумма нефтегазовых доходов в апреле получилась относительно скромная – 856 миллиардов рублей. Это всего на 240 миллиардов больше, чем в марте, когда налоговая цена Urals была 44 доллара за баррель. Провал становится очевидным, когда начинаешь сравнивать эти 856 миллиардов с тем, что поступило в казну в апреле прошлого, 2025 года. Тогда цена нефти, которую использовали для подсчета налогов немного не дотянула до 59 долларов за баррель, то есть была на 18 долларов ниже, чем в этом году. А вот бюджет тогда получил 1,086 триллиона рублей – на 230 миллиардов больше, чем сейчас.

Налоговые поступления зависят не только от цены нефти, но и от объемов добычи и экспортных поставок. А вот с этим у России проблемы по крайней мере с конца марта. То есть с тех пор, как украинские беспилотники начали регулярно попадать в нефтеперерабатывающие заводы и нефтеналивные терминалы в Черном море и на Балтике. Так что украинская армия получила возможность оценить эффективность своих ударов, цель которых – не только затруднить снабжение топливом воюющей российской армии, но и лишить противника средств финансирования самой войны и военного производства. Впрочем, скромные нефтегазовые доходы апреля объясняются еще одним фактором. Когда год назад платились налоги и пошлины, курс доллара был примерно на 10 рублей выше, чем сейчас. Так что и жалобы Минфина на слишком крепкий рубль, который служит причиной недополучения доходов, тоже есть чем проиллюстрировать.

И все же странно было бы списывать рекордный бюджетный дефицит исключительно на низкую цену российской нефти в конце прошлого – начале этого года. Снижение нефтегазовых доходов год к году на 1,4 триллиона рублей – это, конечно, много. Но эти 1,4 триллиона в 4 с лишним раза меньше "дыры" в бюджете. Так что шокирующая "прореха" образовалась не только из-за низких цен на нефть. Искать причину имеет смысл не в доходной, а в расходной части. По сравнению с прошлым годом государственные расходы в целом выросли немногим меньше, чем на 16%. Зато на государственные закупки было потрачено на 41,5% больше, чем в первые 4 месяца 2025 года. Более того, за треть года Минфин потратил больше половины денег, выделенных на весь год на оплату госконтрактов – 5,7 триллиона из 10,3.

Интересно, что при продолжающем расти дефиците финансовое ведомство вернулось к исполнению бюджетного правила и с 8 мая начало тратить часть доходов на покупку валюты и золота для пополнения Фонда национального благосостояния. То есть проводить интервенции с целью ослабления рубля. Вот только объявленный объем покупок (с 8 мая по 4 июня Минфин ежедневно будет покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей, а общий объем покупок составит 110,3 миллиарда) оказался кратно ниже того, что ждали участники рынка. В результате Минфин тратит деньги, что отнюдь не способствует сокращению дефицита, а рубль укрепляется, нанося дополнительный удар по нефтегазовым доходам бюджета. Курс доллара обновил минимум с февраля 2023 года.