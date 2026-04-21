Без защиты от потрясений. Почему не работает российская "кубышка"

Иран сначала открыл Ормузский пролив, а потом, после того как США продолжили блокаду иранских портов, снова закрыл. США сначала объявили, что не будут продлевать лицензию на покупку российской нефти, а потом продлили ее до 16 мая. Ситуация на мировом рынке энергоносителей крайне неустойчива, а у России сломался механизм, позволяющий сглаживать скачки нефтяного рынка.

Ситуация в Персидском заливе опять обострилась, Ормузский пролив снова закрыт. После того, как в пятницу 17 апреля Иран объявил об открытии пролива, судоходство там продолжалось меньше суток. Американское командование предупредило, что будет захватывать танкеры и грузовые суда, которые идут в иранские порты или из них. После этого Иран снова объявил пролив закрытым для судоходства до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду. Когда же американские корабли обстреляли и захватили шедший под иранским флагом из Китая в Иран контейнеровоз, Иран обвинил США в нарушении перемирия и отказался от второго раунда переговоров.

Цены на нефть на все эти события реагируют соответствующе. В пятницу, после сообщения о восстановлении судоходства, они рухнули на 10 процентов. Во вторник почти восстановились до прежних уровней. Условия торговли российской нефтью тоже меняются. 15 апреля министр финансов США Скотт Бессент подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что не будет продлевать лицензию на покупку российской нефти. А через два дня, 17 апреля, Управление по контролю за иностранными активами, подведомственное Федеральному казначейству, выдало очередную лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до этой даты. Разрешение будет действовать до 16 мая.

Рынок энергоносителей и его участники полностью дезориентированы, любая новость в любой момент может отправить котировки на штурм исторических максимумов или наоборот обвалить к локальным минимумам.

Между тем еще в далеком 2004 году, то есть в тот момент, когда был создан Стабилизационный фонд, в России действовал механизм, позволяющий сглаживать самые дикие колебания нефтяного рынка. Правило простое: в "тучные" годы, когда цены на нефть высокие – выше цены отсечения, которая в разные годы определялась по-разному – на нефтяные сверхдоходы покупается валюта (или золото) и откладываются в "кубышку" до "тощих" лет. Когда нефть дешевая, "кубышка" распечатывается, валюта продается. Помимо прочего, эта незамысловатая схема позволяет предотвращать или, по меньшей мере, смягчать последствия "голландской болезни", когда сырье дорогое. Покупка валюты в резервы предотвращает чрезмерное укрепление рубля. Когда же валюту приходится продавать, ее предложение компенсирует то сокращение предложения на рынке, которое возникает из-за падения валютной выручки у экспортеров.

После начала войны этот механизм постоянно дает сбои, а министерство финансов то отменяет "бюджетное правило", то снова к нему возвращается. Весной 2022 года, на фоне взлетевших после начала войны цен на нефть финансовое ведомство отказалось от закупок и без того дорогой валюты, а министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство тратит все, что получает и даже больше. Уже летом, когда цены на нефть начали снижаться, а доллар в России упал до 50 рублей, правительству срочно понадобился способ девальвировать слишком укрепившуюся валюту. К концу 2022 года "бюджетное правило" переписали и усложнили. Уже в этом году Минфин первые два месяца пытался следовать уже новой версии. Потом сделал перерыв на март, а уже в апреле паузу и вовсе продлили до июля.

В условиях деформированной войной и санкциями экономики элегантная схема стала только усугублять проблемы. Раньше падение цен на нефть в России сопровождалось замедлением экономики и ослаблением рубля, которые давали Центральному банку возможность снижать ставки, а продажи валюты из резервов стабилизировали рубль, который слабел из-за оттока капитала. Теперь стагнация и даже спад экономики происходит на фоне экстремально высокой реальной (то есть с поправкой на инфляцию) ключевой ставки. Отток капитала затруднен санкциями. Падение нефтяных доходов и замедление экономики на укрепление рубля практически не влияют, и продажи валюты в январе-феврале только подлили масла в огонь.

Расходы на войну и производство оружия создают усиливающееся инфляционное давление

А снизить ставку и убрать с рынка приманку для спекулянтов, играющих на разнице между ставками в России и за ее пределами, мешают разросшиеся за годы войны расходы на саму войну и на производство оружия. Именно они создают постоянно усиливающееся инфляционное давление.

Взлетевшие на фоне войны в Заливе нефтяные цены давали Минфину возможность девальвировать рубль, воспользовавшись тем самым "бюджетным правилом". Более того, еще в середине марта именно этот сценарий и продвигал Минфин. Однако в конечном итоге от него пришлось отказаться. Не в последнюю очередь, вероятно, из-за позиции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая прекрасно понимает, что бюджетная дыра в 4,5 триллиона рублей, да еще и девальвация рубля гарантированно привели бы к мощному витку инфляции. Так что пока Россия живет без механизма, стабилизирующего государственные финансы. И правила игры в российской экономике меняются почти с такой же непредсказуемостью, как ситуация в Персидском заливе.