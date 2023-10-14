Война в Израиле - Кремль в плюсе. Удержит ли Путин рубль? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги 41-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с израильским писателем Рами Юдовиным, экспертом по российской экономической политике Александрой Прокопенко, автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным, жительницой Киббуц Нахаль Оз Марией Баллах и журналистом из Тель-Авива Марианной Беленькой.