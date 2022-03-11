Война в Украине и радиация. Грозит ли новая катастрофа на ЧАЭС?

Украинская военная разведка заявила, что российские войска, занявшие в ходе боевых действий Чернобыльскую АЭС, могут осуществить там взрыв. "На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину", – утверждается в сообщении разведки. Подтверждений этой информации из других источников нет, но ситуация вокруг ЧАЭС и других ядерных объектов Украины остается тревожной.

Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) сообщила 11 марта, что все объекты ЧАЭС остаются в руках российских войск. "С 9 марта отсутствует какая-либо связь с персонадлом, находящимся на Чернобыльской АЭС. Контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности на площадке ЧАЭС и на территории зоны отчуждения, как и контроль состояния ядерных материалов на предприятии невозможен", – отмечается в заявлении ГИЯРУ. На данный момент станция обесточена и отключена от систем мониторинга Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ).

По информации руководства станции, которое находится в городе Славутич, ЧАЭС удалось обеспечить запасом топлива для дизельных электростанций, которые обеспечивают аварийное электроснабжение хранилищ отработанного ядерного топлива, а также Нового безопасного конфайнмента – арочного укрытия, возведенного над 4-м энергоблоком ЧАЭС, разрушенным в результате аварии в 1986 году.

Однако Чернобыльской станцией дело не ограничивается. Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской экологической лиги, в интервью Радио Свобода обращает внимание также на недавний обстрел Запорожской АЭС и ракетный авиаудар вечером 10 марта по ядерной установке "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте:

– Под страшные риски попали многие объекты, разрушение которых грозит масштабными экологическими катастрофами. Речь идет и о предприятиях, на которых использовались химические вещества, либо на которых существуют промышленные отходы, содержащие токсичные вещества. Но особую обеспокоенность сейчас вызывают ядерные объекты – украинские атомные электростанции. (В Украине четыре действующие АЭС и одна – Чернобыльская АЭС – в 2000 году была выведена из эксплуатации – РС). Оккупация ЧАЭС была главным сигналом, который все международное сообщество должно было бы воспринять как страшную угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Но [на Западе] это восприняли лишь как военный захват. Затем оккупанты обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. Это было прямое физическое посягательство на разрушение ядерного объекта.

За минувшие дни авария произошла на Чернобыльской АЭС – повреждена линия электропередачи, прекращено электроснабжение критически важных объектов [9 марта в 11: 22 по киевскому времени], сотрудники станции вынуждены были подключить станцию к аварийным дизель-генераторам, но топливо для них было лишь на двое суток, оно заканчивается. Отсутствие электроэнергии даже на неработающей ЧАЭС приведет к полной остановке систем вентиляции и охлаждения, в том числе и на объекте "Укрытие" над разрушенным в 1986 году чернобыльским реактором, и как результат – к нагреванию радиоактивных элементов и неконтролируемой реакции, что может привести к взрыву. Именно по этой причине – отсутствие электроэнергии – взорвалась в 2011 году японская АЭС "Фукусима-1". Сейчас такая же прямая угроза существует на Чернобыльской АЭС – угроза взрыва и попадания в атмосферу огромного количества радиоактивных элементов.

У самих ядерных реакторов – надежная защита от физических повреждений, но отключение их от электропитания в период военных действий может привести к катастрофическим последствиям

У самих ядерных реакторов – надежная защита от физических повреждений, но отключение их от электропитания в период военных действий может привести к катастрофическим последствиям. Опасность существует и для Харькова, где, по одним данным, реактор в Харьковском физико-техническом институте поврежден, а по другим – почти не пострадал. У нас есть ядерные объекты, которые представляют прямую опасность, как для населения Украины, так и для окружающих нас стран. Когда в 2011 году был взрыв на "Фукусиме-1", уже через несколько дней находили ядерные элементы с японской АЭС во Франции и других странах Европы. Повторю, это угроза для всего мира.

– Сколько еще времени ЧАЭС может обеспечивать электроэнергией работающий сейчас генератор?

– Остаются считанные часы – если не будет дополнительного топлива для генераторов. Если не будет восстановлено централизованное стабильно электроснабжение станции – ситуация будет развиваться по катастрофическому сценарию. В случае уничтожения российскими военными украинских ядерных объектов не только на европейском континенте, но и далеко за его пределами ощутят страшные последствия.

– Президент Украины Владимир Зеленский настойчиво требует от Запада закрыть небо если не над всей Украиной, то хотя бы над украинскими ядерными объектами.

– Это был бы логичный шаг. И такое решение [Запада] не привело бы к войне с Россией, как они опасаются. Потому что ядерное объекты в прямом смысле не являются собственностью Украины, это объекты всемирной ядерной инфраструктуры. Международная организация МАГАТЭ неслучайно имеет мониторинговое оборудование на АЭС всех стран. Кстати, на Чернобыльской АЭС соответствующее оборудование выведено из строя захватившими АЭС, поэтому нет возможности оценить состояние радиационной безопасности на станции. Сейчас на фоне войны России в Украине мы стали свидетелями того, как много международных организаций и структур оказались не в состоянии выполнить свои функции. И возникает резонный вопрос – с какой целью и для чего они были созданы? Только лишь для того, чтобы годами напускать словесный туман и тратить деньги ООН на удержание многочисленного персонала, который в ответственный момент не способен выполнить свои простые полномочия? – спрашивает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.