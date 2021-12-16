ВОЗ: число заражений "омикроном" в мире удваивается каждые 2-3 дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о беспрецедентных темпах распространения нового варианта коронавируса по миру. Случаи заражения "омикроном", выявленным впервые в ЮАР в конце ноября, уже подтверждены в 77 странах, а их количество удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил телеканалу Sky News специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро .

По его словам, ситуация с "омикроном" станет "в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели". Даже если подтвердится меньшая летальность "омикрон"-штамма, быстрое распространение вируса "потрясет" системы здравоохранения, считает представитель ВОЗ. В таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче. По словам Набарро, он "никогда не был более обеспокоен" COVID-19, чем сейчас. В связи с этим он призвал продолжить вакцинацию, в том числе применять бустеры, а также сократить социальные контакты между всеми людьми без исключения.

Исследование ученых медицинского факультета Гонконгского университета показало, что "омикрон" размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее исходного варианта вируса и индийского штамма "дельта".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что вариант "омикрон" может стать доминирующим в Европе в январе.

На днях власти Великобритании заявили, что новым штаммом коронавируса в стране, по всей вероятности, ежедневно заражаются около 200 тысяч человек. В Лондоне "омикрон" уже стал преобладающим вариантом вируса. В британской столице, где вирус распространяется стремительно, гораздо выше вероятность подхватить COVID-19, чем простуду, говорят медики.

В среду в Великобритании было зафиксировано более 78 тысяч случаев заражения коронавирусом - это рекордное количество с начала пандемии. За прошедшие сутки число новых случаев выросло почти на 20 тысяч.

Ученые предупреждают, что из-за большого количества мутаций "омикрон" может быть устойчив к вакцинам и антителам после болезни. Так, из 16 официально зарегистрированных случаев заражения новым штаммом в России, 11 были привиты.

Власти Москвы рекомендовали городским школам уйти на новогодние каникулы с 27 декабря по 9 января. Об этом сообщает "Интерфакс". В нынешнем учебном году зимние каникулы в российских школах должны начаться в зависимости от плана обучения с 29 или 31 декабря.

Как пояснили московские чиновники, эта мера предложена из-за распространения новой коронавирусной инфекции.