ВОЗ остановила расследование о происхождении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса из-за проблем со сбором данных в Китае. Об этом сообщила представитель организации Мария ван Керкхове в разговоре с журналом Nature.

Ван Керкхове отметила, что глава ВОЗ Тедрос Гебреисус продолжает контакты с китайскими чиновниками, чтобы убедить КНР делиться данными о вирусе. Сотрудники организации также связались с китайским центром по контролю заболеваний, чтобы наладить сотрудничество.

Вместе с тем Nature пишет, что для сбора необходимых данных об источнике COVID-19 прошло слишком много времени. При этом учёные имеют достаточно информации, чтобы предотвратить возможные вспышки в будущем.

Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятна". Учёные пришли к выводу, что болезнь вероятно передалась людям от летучих мышей. После серьёзной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.

Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории "необоснованным", и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.

С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.