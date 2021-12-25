ВОЗ предупреждает: ситуация с "омикроном" скоро ухудшится

Количество заражённых новым штаммом коронавируса "омикрон" удваивается каждые два-три дня из-за его способности быстро распространяться, заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро. По его словам, ситуация с "омикроном" станет "в 40 раз серьезнее через две недели". Слова Набарро цитирует "Международное французское радио".

К настоящему времени "омикрон" обнаружен в 110 государствах, сообщил ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Все случаи заболевания COVID-19 в России в результате инфицирования "омикроном", попали в страну из других стран. Об этом сообщило журналистам министерство здравоохранения, комментируя сообщения о заражениях в Российской Федерации.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой на 21 декабря, в РФ зарегистрирован 41 случай инфицирования штаммом "омикрон".