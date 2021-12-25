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ВОЗ предупреждает: ситуация с "омикроном" скоро ухудшится

Количество заражённых новым штаммом коронавируса "омикрон" удваивается каждые два-три дня из-за его способности быстро распространяться, заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро. По его словам, ситуация с "омикроном" станет "в 40 раз серьезнее через две недели". Слова Набарро цитирует "Международное французское радио".

К настоящему времени "омикрон" обнаружен в 110 государствах, сообщил ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Все случаи заболевания COVID-19 в России в результате инфицирования "омикроном", попали в страну из других стран. Об этом сообщило журналистам министерство здравоохранения, комментируя сообщения о заражениях в Российской Федерации.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой на 21 декабря, в РФ зарегистрирован 41 случай инфицирования штаммом "омикрон".

  • Во Франции число новых инфицированных достигло рекорда в 94 тысячи человек. На 27 декабря правительством запланировано специальное совещание, на котором могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.
  • В Турции в результате инфицирования "омикроном" заболело более 10% новых пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
  • Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 25 декабря, по данным американского университета Джонса Хопкинса, достигло 279 млн. С начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончалось почти 5,4 млн человек.
  • Более 4500 рейсов были отменены авиакомпаниями, а еще тысячи были отложены по всему миру на рождественские выходные из-за варианта "омикрон". Согласно веб-сайту Flightaware, в 07:20 по Гринвичу в субботу было отменено не менее 2000 рейсов, из которых 700 были связаны с поездками в Соединенные Штаты, более 1500 задержаны. В пятницу, в рождественский сочельник, согласно тому же источнику, было отменено около 2400 рейсов и почти 11000 задержано. Более 600 рейсов, запланированных на воскресенье, также отменили.

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