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В США отменены сотни рейсов в связи с нехваткой персонала из-за "омикрона"

Крупнейшие авиаперевозчики США – United Airlines и Delta – отменили в канун рождественских праздников сотни рейсов. Основной причиной отмены полётов стала нехватка персонала, вызванная распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и ростом заболеваемости COVID-19.

Американские СМИ отмечают, что в последние недели в США наблюдается резкий рост числа заражений новым штаммом. Суточный прирост инфицированных в некоторые дни превышал 200 тысяч человек.

Ряд стран Евросоюза и Соединённые Штаты приостановили авиасообщение с южноафриканскими странами. Возобновление полётов ожидается 31 декабря. Источники Reuters в Министерстве здравоохранения США сообщили, что перелёты не окажут существенного влияния на заболеваемость, так как вирус в стране уже широко распространился.

США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. С начала пандемии там выявлено почти 53 миллиона заражений коронавирусом. Умерли почти 835 тысяч пациентов.

В пятницу общее число отменённых в мире авиарейсов превысило две тысячи. Быстрое распространение "омикрона" привело к нехватке лётного и наземного персонала в аэропортах. Основные потери несут пять ведущих авиакомпаний мира: China Eastern отменила 474 рейса, Air China – 188. Авиакомпания United отменила 180 рейсов, Air India – 160 и Delta – 127. Таковы данные мониторинга компании FlightAware.

В момент написания этой новости в мире было отменено более двух тысяч авиарейсов. В это число входят 448 рейсов, отменённых в США, где заражение "омикроном" составляет более 70 процентов всех случаев инфицирования на территории США.

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