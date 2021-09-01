ВОЗ совместно с ФРГ открыли в Берлине центр по сбору данных о пандемиях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Германией открыли в Берлине Центр информации о пандемиях и эпидемиях.

Предполагается, что новая структура будет содействовать усилиям по предотвращению новых возможных пандемий. "Вирусы продвигаются быстро, но информация может продвигаться ещё быстрей", - заявил руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, пандемия COVID-19 преподала миру несколько "болезненных уроков", в том числе о необходимости новых мощных систем и инструментов для глобального наблюдения, чтобы анализировать и распространять информацию о потенциально опасных вспышках заболеваний.

Как отмечается, организация будет использовать искусственный интеллект для обработки и анализа большого количества данных.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая присутствовала на открытии центра, отметила, что информация, собранная организацией, будет доступна всем странам. "Пандемия COVID-19 показала, сколько мы можем добиться, когда объединяем силы", - подчеркнула Меркель.

В ВОЗ отметили, что Германия сделает первоначальную инвестицию в центр в размере ста миллионов долларов. Новую структуру возглавит Чикве Ихеквеазу, который в данный момент занимает должность директора нигерийского центра по контролю за заболеваниями.