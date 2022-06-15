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ВОЗ запланировала переименовать оспу обезьян в рамках борьбы с расизмом

Оспу обезьян, новые случаи заболевания которой продолжают фиксироваться в разных частях мира, необходимо переименовать для борьбы с расизмом и стигматизацией. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

По мнению ВОЗ, название вызывает стойкие ассоциации с Африкой и может привести к дискриминации африканцев. Гебреисус пообещал в ближайшее время представить новые варианты названия болезни.

Решению главы ВОЗ предшествовала публикация на сайте Virological, в которой указывалось, что в номенклатуре заболеваний следует избегать географических отсылок. Авторы доклада подчёркивают, что в самой Африке до 2022 года болезнь передавалась преимущественно от животных к человеку, а нынешние случаи передачи вируса среди людей уже не связаны ни с Африкой, ни с обезьянами. По их мнению, название "оспа обезьян" устарело и может вводить в заблуждение.

В начале пандемии коронавируса новые штаммы сначала называли по географическим названиям городов и стран, где они были выявлены, однако затем ВОЗ перешла на маркировку их буквами греческого алфавита. Как сообщалось, это было сделано, чтобы не фокусировать внимание общества на китайском происхождении вируса.

С начала мая в полутора десятках стран мира было зафиксировано более 1800 случаев заражения оспой обезьян. Болезнь, которой люди раньше заражались преимущественно от животных, стала передаваться от человека к человеку при телесном контакте. Болезнь легко поддаётся лечению.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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