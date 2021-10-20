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Возбуждено дело об откатах на космодроме Восточный

Космодром Восточный

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник. Компания выступает генеральным подрядчиком на строительстве объектов, связанных с космодромом Восточный в Амурской области.

По данным издания, сотрудники ФСБ задержали Арустамова в Москве, после чего его отправили в Благовещенск. Его подозревают в получении отката в полтора миллиона рублей от директора строительной компании "Респект-СМ" Алика Алексаняна. Обвинения против Арустамова строятся на показаниях самого Алексаняна, который находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Сообщается, что он признал вину и рассказал об ещё одном эпизоде, ранее неизвестном следствию.

По предварительным данным, в июле 2020 года ЦЭНКИ и "Респект-СМ" заключили договор на строительство жилищного комплекса на две тысячи человек в закрытом городе Циолковский, расположенном на территории космодрома Восточный. По данным следствия, в октябре 2020 года гендиректор "Респект-СМ" через своего знакомого обратился к Арустамову с просьбой организовать перечисление на расчетный счет его строительной компании авансового платежа в размере 200 млн рублей. Арустамов согласился перевести эти деньги за откат в полтора миллиона рублей, хотя не имел права единолично принимать такое решение, сообщает издание.

Алексанян также заявил, что компания получала подряды на Восточном в обмен на откаты в 5 процентов. Предприниматель, был вынужден платить, поскольку ему нужно было выдавать зарплату сотрудникам.

Позиция Арустамова по поводу обвинений в его адрес неизвестна. В ЦЭНКИ дело пока не комментируют. Как сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на источник, замдиректора компании задержали по итогам проверок службы внутреннего аудита Роскосмоса.

Алик Алексанян находится под арестом с июня 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве, даче взятки и невыплате заработной платы. По версии следствия, он должен был достроить объекты на Восточном, получив аванс 700 млн рублей. Компания провела работы примерно на 100 млн рублей, а часть денег – была похищена.

В 2021 году следователи возбудили два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Общий объем хищений при строительстве оценивается в 660 млн рублей. Всего по ходу строительства космодрома Восточный заведено больше 140 уголовных дел, а общий ущерб превысил 10 млрд рублей. Осуждено порядка 60 человек.

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