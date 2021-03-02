Рогозин: космодром Восточный будет строиться "всегда"

Строительство космодрома Восточный будет идти постоянно, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в выпуске программы "Линия генерального" на ютьюб-канале "Роскосмос ТВ".
По словам Рогозина, на вопрос о том, когда же достроят космодром Восточный он отвечает: "Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса".
Глава Роскосмоса добавил, что на 2021 год запланированы три пуска по федеральной космической программе. К концу года запланирован пуск автоматической станции "Луна-25". "Это возобновление наших лунных исследований спустя 45 лет после окончания советской лунной программы", – отметил он.
В конце января Роскосмос отложил на месяц первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный. К старту не успели доставить груз. Первый пуск перенесен с 25 февраля на 25 марта.
- Космодром Восточный начали строить в 2012 году в Амурской области. В 2019 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время его строительства было похищено 11 млрд рублей. В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала работ на космодроме было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 млрд рублей.
- Первый запуск с Восточного планировался в 27 апреля 2016 года, но из-за неполадок состоялся на следующий день. Второй пуск – в ноябре 2017 года – был неудачным. В Роскосмосе потерю 19 спутников объяснили ошибкой алгоритма разгонного блока "Фрегат". Единственный запланированный в 2020 году запуск с космодрома по федеральной программе был перенесён на 2021 год. С 2016 года с Восточного осуществили всего шесть пусков.
- В 2021 году намечается шесть-семь пусков ракет "Союз-2" с Восточного. По коммерческой программе прогнозируются три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а по федеральной программе ожидаются еще три-четыре старта, сообщалось ранее.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.