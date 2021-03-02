Рогозин: космодром Восточный будет строиться "всегда"

Строительство космодрома Восточный будет идти постоянно, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в выпуске программы "Линия генерального" на ютьюб-канале "Роскосмос ТВ".

По словам Рогозина, на вопрос о том, когда же достроят космодром Восточный он отвечает: "Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса".

Глава Роскосмоса добавил, что на 2021 год запланированы три пуска по федеральной космической программе. К концу года запланирован пуск автоматической станции "Луна-25". "Это возобновление наших лунных исследований спустя 45 лет после окончания советской лунной программы", – отметил он.

В конце января Роскосмос отложил на месяц первый в 2021 году пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный. К старту не успели доставить груз. Первый пуск перенесен с 25 февраля на 25 марта.