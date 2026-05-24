Возле Белого дома произошла стрельба. Нападавший убит

В Вашингтоне возле контрольно-пропускного пункта Белого дома вооруженный мужчина открыл стрельбу. Нападавший был ранен сотрудниками Секретной службы США и впоследствии скончался в больнице.

В результате инцидента был ранен один прохожий. "Остается неясным, был ли случайный прохожий ранен в результате первоначального выстрела подозреваемого или во время последующей перестрелки", – заявили в Секретной службе.

Среди сотрудников Секретной службы пострадавших нет. Сообщается, что президент США Дональд Трамп находился в Белом доме во время инцидента.

Как пишет AP со ссылкой на правоохранительные органы, стрелявшим был 21-летний Насир Бест. В июле 2025 года Беста арестовали после того, как попытался без разрешения проехать через другой контрольно-пропускной пункт Белого дома, не подчинился приказам сотрудников полиции остановиться и "заявил, что он Иисус Христос".