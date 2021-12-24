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Время Свободы

"Усредненная российская нация, народ верноподданных"

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 декабря

После вчерашнего заседания Московского городского суда по иску о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" в СМИ широко разошлась фраза одного из прокуроров, который выразил мнение, что немаркировка "Мемориалом" своих материалов могла приводить к чьей-то депрессии. Но есть другая, гораздо более важная деталь процесса. Суд отказался заслушать всех заявленных свидетелей защиты. Среди них был Муртазали Гасангусейнов из Дагестана, чьи сыновья-чабаны 17 и 19 лет были убиты и объявлены боевиками террористами. Больше чем через год, и только благодаря вмешательству "Мемориала", их непричастность к бандформированиям была доказана. Муртазали Гасангусейнов специально приехал в Москву, но слова ему не дали. Об этом с горечью говорила адвокат "Мемориала" Мария Эйсмонт.

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Время Свободы - Темы дня 24.12.2021
by Радио Свобода

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Вчера мы цитировали Владимира Путина, который на своей пресс-конференции сравнивал законы об иностранных агентах в США и России. Во многом он был, по меньшей мере, неточен. Сегодня в выпуске – фактчекинг слов российского президента.

Белорусское МВД внесло в список "экстремистских формирований" интернет-ресурсы Белорусской службы Радио Свобода. Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты Белорусской службы РС в социальных сетях. Вчера был задержан сотрудник Белорусской службы РС Олег Груздилович, также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении другого журналиста службы – Андрея Кузнечика. Десять дней назад к 15 годам колонии был приговорен внештатный медиаконсультант издания Игорь Лосик.

Арестованные журналисты Белорусской службы Радио Свобода – Игорь Лосик, Олег Груздилович, Андрей Кузнечик
Арестованные журналисты Белорусской службы Радио Свобода – Игорь Лосик, Олег Груздилович, Андрей Кузнечик

Заглавная тема сегодня – "тихий" выход России из Конвенции по обеспечению прав национальных меньшинств. По мнению эксперта Радио Свобода этнополитолога Вадима Сидорова, это еще один шаг к превращению населения России в "усредненную российскую нацию". Кроме того, решение продиктовано желанием нынешних российских властей избавляться от каких бы то ни было международных обязательств.

Вадим Сидоров
Вадим Сидоров

И история с отправкой в детский дом детей из-за того, что их квартира не отремонтирована. Будем надеяться, что все закончится хорошо...

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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