Возросло число погибших при задымлении на шахте в Кузбассе

Власти Кемеровской области подтвердили гибель трех спасателей, которые вели поиски горняков на шахте "Листвяжная". Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.
Ранее стало известно, что звено спасателей, которое предположительно состоит из четырёх-пяти человек, перестало выходить на связь. У них были с собой кислородные баллоны на четыре часа, пишет телеграм-канал Mash Siberia.
На "Листвяжной" в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли в вентиляционной штольне, после чего дым распространился по всей шахте. Взрыва не последовало.
По последним данным, погибли 11 горняков, еще 49 пострадали. В шахте остаются люди. Пропавшими без вести, по данным властей, числятся 35 шахтёров.
Всего на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 были подняты на поверхность. Спасательная операция на данный момент приостановлена из-за угрозы взрыва. В региональном управлении МЧС сообщили Znak.com, что в шахте зафиксирована опасная концентрация метана и окиси углерода.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.
- В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты "Листвяжная". Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары, сообщает ТАСС.
- Как пишет Сибирь.Реалии, в 2020 году на шахте "Листвяжная" Ростехнадзор выявил 18 серьезных нарушений промышленной безопасности (в том числе отсутствие на шахте непрерывного автоматического контроля газового пылевого режима - по одной из версий, именно возгорание пыли привело к взрыву и пожару). Однако после надзорный орган не проверял исполнение предписаний. Также при проверке выяснилось, что в некоторых местах шахта не была оборудована средствами пожаротушения, а время срабатывания датчика контроля метана почти в два раза превышает норму.
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