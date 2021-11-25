Возросло число погибших при задымлении на шахте в Кузбассе

Власти Кемеровской области подтвердили гибель трех спасателей, которые вели поиски горняков на шахте "Листвяжная". Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева.

Ранее стало известно, что звено спасателей, которое предположительно состоит из четырёх-пяти человек, перестало выходить на связь. У них были с собой кислородные баллоны на четыре часа, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

На "Листвяжной" в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли в вентиляционной штольне, после чего дым распространился по всей шахте. Взрыва не последовало.

По последним данным, погибли 11 горняков, еще 49 пострадали. В шахте остаются люди. Пропавшими без вести, по данным властей, числятся 35 шахтёров.

Всего на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 были подняты на поверхность. Спасательная операция на данный момент приостановлена из-за угрозы взрыва. В региональном управлении МЧС сообщили Znak.com, что в шахте зафиксирована опасная концентрация метана и окиси углерода.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.