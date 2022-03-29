VPN-сервисы бесплатно предоставят доступ к блокированным в России СМИ

Команды трёх VPN-сервисов заявили о том, что предоставят бесплатный доступ для россиян к заблокированным в России СМИ и социальным сетям. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта "Роскомсвобода".

Сервисы Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN поддержали петицию, запущенную ранее проектом, которую подписали почти 65 тысяч человек. Так Amnezia VPN предоставит доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального, социальным сетям фейсбук, инстаграм, твиттер, а также сайтам таких СМИ как BBC News, Associated Press, Радио Свобода, Euronews, TJournal, "Медуза", "Медиазона", "ОВД-Инфо" и другим.

Ранее международная "Агора" опубликовала доклад, в котором отметила значительное усиление цензуры в России с начала войны в Украине. Уже с 26 февраля Роскомнадзор начал рассылать в СМИ уведомления об удалении информации о боевых действиях. Затем начались массовые блокировки. Сейчас, по данным авторов доклада, заблокировано 811 информационных ресурсов - это СМИ, фейсбук, твиттер, инстаграм. Компания Meta, которая владеет фейсбуком, признали экстремистской организацией.