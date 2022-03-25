"Агора": в России ограничены свобода слова, собраний и передвижений

В России ограничены основные свободы и фактически введено военное положение после того, как власти страны начали вторжение на территорию Украины. К такому выводу пришли глава международной "Агоры" Павел Чиков и руководитель "Сетевых свобод" Дамир Гайнутдинов в докладе "Россия: права человека на военном положении".

Ограничения в первую очередь коснулись антивоенных протестов в России, которые начались после начала боевых действий. Они проходили в разных формах - одиночные пикеты, стихийные митинги и демонстрации, ношение символики или нанесение ее на одежду. На день публикации доклада количество задержанных превышает 15 тысяч человек.

Власти не согласовывали публичные акции, в том числе и те, которые должны были пройти в поддержку вторжения в Украину. Чаще всего использовался предлог о том, что действуют антиковидные ограничения.

Власти использовали силовые методы подавления протестов: задержанных били (также использовались дубинки) по различным частям тела, в том числе по голове. Кроме того, активно применялись электрошокеры. У некоторых зафиксированы черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

Авторы доклада также отмечают значительное усиление цензуры. Уже с 26 февраля Роскомнадзор начал рассылать в СМИ уведомления об удалении информации о боевых действиях. Затем начались массовые блокировки. Сейчас, по данным авторов доклада, заблокировано 811 информационных ресурсов - это СМИ, фейсбук, твиттер, инстаграм. Компания Meta, которая владеет фейсбуком, признали экстремистской организацией.

Авторы доклада отмечают, что одновременно технологические компании из ЕС и США по собственной инициативе прекратили обслуживание клиентов в России и ввели запрет на доступ к сервисам с российских IP-адресов. Все это уже существенно ограничило связность российского сегмента интернета.

Госдума приняла поправки в административный и уголовный кодекс, которые получили

название "законы о военной цензуре": вводилась административная ответственность за дискредитацию российских вооруженных сил, призывы к воспрепятствованию их использования и призывы к введению санкций в отношении российских граждан и юридических лиц. За это могут быть назначены штрафы до 1 миллиона рублей, а также уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.

С 6 марта новые нормы уже активно использовали против протестующих -

только за этот день по всей стране было составлено около 60 протоколов. К моменту публикации доклада известно минимум о 213 административных делах в 54 городах страны. Было возбуждено не менее 10 уголовных дел, четыре из которых в отношении журналистов.

У жителей России стало меньше возможностей реализовать право на свободу передвижений. Большая часть западных стран закрыла небо для российских самолетов, а Россия в свою очередь закрыла небо для иностранных авиакомпаний. Передвижение внутри России было осложнено из-за закрытия 11 аэропортов в центральной и южной частях страны.

По суше свободно выехать из России можно только в Беларусь (у которой также нет авиасообщения с Европой). С 30 марта будут сняты ограничения на выезд в Казахстан и Монголию, но фактически это также не позволит выехать по суше куда-либо дальше Центральной Азии, отмечают авторы доклада. Сухопутные границы со странами Балтии, Финляндией, Грузией, Азербайджаном остаются закрытыми.