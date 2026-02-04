Врача-онколога приговорили за комментарии про Путина и Володина

Первый Западный окружной военный суд приговорил врача-онколога Егора Вощинина к пяти с половиной годам колонии общего режима по обвинению в призывах к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

Вощинина задержали 2 июля 2025 года. В его деле четыре эпизода. По версии следствия, в его сообщениях и комментариях в телеграме от 20 и 23 октября 2023 года и 7 и 13 декабря 2024 года содержатся "признаки побуждения к осуществлению смертной казни политических деятелей РФ через повешение", отмечает "Настоящее Время".

SOTAvision пишет, что на одном из заседаний судья Валерия Фатеенкова зачитала имена этих деятелей – это президент Владимир Путин и глава Госдумы Вячеслав Володин.

Егор Вощинин, по данным издания, преподавал в Институте имени Мечникова, а затем 14 лет проработал в НМИЦ онкологии имени Петрова. Он помогал хирургу, который занимался инфузионной терапией. На свободе у него остались четверо детей. Не сообщается, признал ли он вину и будет ли обжаловать приговор.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел", с начала полномасштабного вторжения в Украину и до июня 2025 года в России было вынесено 2590 приговоров по делам о терроризме в отношении 2901 человека. Большая часть дел так или иначе связана с войной в Украине: поджоги военкоматов, релейных шкафов, автозаков, донаты украинским подразделениям, а также так называемые оправдания терроризма (речь идёт как правило о комментариях в интернете). По словам основателя "Первого отдела" Ивана Павлова, логика властей такова: "Не сумели вовремя поймать [настоящих] террористов – тогда хоть комментаторов накажем".