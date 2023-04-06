Врачи миланской клиники подтвердили лейкемию у Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которому сейчас 86 лет, уже некоторое время болен хроническим миелоидным лейкозом - это форма лейкемии, рака крови. В настоящее время Берлускони госпитализирован в реанимацию для лечения пневмонии.
Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении врачей миланской клиники "Сан-Раффаэле".
Как отмечает агентство DPA, изначально, когда в среду политика доставили в больницу, говорилось о респираторных и сердечно-сосудистых проблемах.
О диагнозе "лейкоз" у экс-премьера первой 6 апреля сообщила газета Corriere della Sera. По данным издания, Берлускони был госпитализирован с подозрением на пневмонию, которая могла быть вызвана ослаблением иммунитета из-за лейкоза. Агентство ANSA сообщало со ссылкой на источники, что Берлускони уже проходит в "Сан-Раффаэле" курс химиотерапии, пишет Русская служба Би-би-си.
- Медиамагнат Сильвио Берлускони трижды занимал пост главы правительства после того, как пришёл в политику в 1994 году. Для миллионов итальянцев, несмотря на серию связанных с его именем сексуальных скандалов и судебных разбирательств, включая обвинение в 2012 году в уклонении от налогов, Берлускони ассоциируется с золотым веком итальянской экономики и образом человека, который всего достиг сам, отмечает France-Presse.
- Сейчас партия Берлускони "Вперёд, Италия" входит в правящую коалицию, а сам экс-премьер с сентября прошлого года заседает в Сенате XIX созыва.
- Год назад Берлускони, выступая перед сторонниками своей партии, сказал, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину. Ранее Берлускони неоднократно называл Путина своим другом. Они регулярно навещали друг друга. Однажды итальянский политик даже назвал Путина "последним выдающимся лидером на современной международной политической арене".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.