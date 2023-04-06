Врачи миланской клиники подтвердили лейкемию у Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которому сейчас 86 лет, уже некоторое время болен хроническим миелоидным лейкозом - это форма лейкемии, рака крови. В настоящее время Берлускони госпитализирован в реанимацию для лечения пневмонии.

Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении врачей миланской клиники "Сан-Раффаэле".

Как отмечает агентство DPA, изначально, когда в среду политика доставили в больницу, говорилось о респираторных и сердечно-сосудистых проблемах.

О диагнозе "лейкоз" у экс-премьера первой 6 апреля сообщила газета Corriere della Sera. По данным издания, Берлускони был госпитализирован с подозрением на пневмонию, которая могла быть вызвана ослаблением иммунитета из-за лейкоза. Агентство ANSA сообщало со ссылкой на источники, что Берлускони уже проходит в "Сан-Раффаэле" курс химиотерапии, пишет Русская служба Би-би-си.