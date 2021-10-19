Врачи рекомендуют перевести Михаила Саакашвили в больницу

Группа врачей посетила в Руставской тюрьме бывшего прездента Грузии Михаила Саакашвили и диагностировала состояние его здоровья после 19-ти дней голодовки. Врачебный консилиум рекомендовал администрации тюрьмы отправить заключённого в больницу для интенсивного наблюдения.

Агентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на врача Зураба Пагава, что во избежени осложнений состояния здоровья Саакашвили, заключённого рекомендуется перевести в больницу, где он будет находиться под наблюдением.

Решение о переводе Саакашвили из тюрьмы в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения Грузии, а также местные парламентарии, обращает внимание издание "Медуза". Однако, согласие на госпитализацию должен дать лично Саакашвили.



1 октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, в которой не был восемь лет. Грузинские правоохранительные органы задержали бывшего президента, обвинив его в незаконном пересечении границы. Вскоре начались протестные акции сторонников Саакашвили.

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