Врио губернатора Омской области назначен чиновник из "ДНР"

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Виталий Хоценко. С лета 2022 года этот российский чиновник возглавлял кабинет министров так называемой "ДНР".

О причинах отставки Буркова не сообщается, ряд прокремлёвских телеграм-каналов писали в последнее время, что этот представитель "Справедливой России" может лишиться поста. В своём телеграм-канале Бурков написал, что переходит на новое место работы "в команде Владимира Путина".

Хоценко родился в Украинской ССР, однако жил в России. Был однокурсником нынешней главы Международного фонда борьбы с коррупцией - Марии Певчих.

До назначения в "ДНР" Хоценко работал директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли. Правительство "ДНР" он возглавил спустя несколько месяцев после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Официальная Москва в это время считала "ДНР" - поддерживаемое Россией сепаратистское образование, контролирующее часть Донецкой области Украины - независимым государством. В октябре Москва объявила об аннексии Донецкой области.

За свою деятельность Хоценко был внесён в санкционные списки США и других стран.