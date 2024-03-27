ВРНС под председательством Кирилла назвал войну в Украине "священной"

На сайте Московской патриархии 27 марта опубликован так называемый наказ Всемирного русского народного собора - общественной организации под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла - в котором война в Украине называется "священной" и утверждается, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Формально документ не имеет отношения к РПЦ, однако в работе ВРНС принимает участие множество церковных иерархов и связанных с церковью общественных деятелей. Как говорится в публикации, документ был одобрен в ходе соборного съезда, который состоялся 27 марта в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла. Документ назван "наказом, адресованным органам законодательной и исполнительной власти России".

Войне (в документе она именутся "Специальная военная операция") посвящён первый раздел документа. Война провозглашается "новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси", а с "духовно-нравственной точки зрения" - "Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада" (орфография оригинала сохранена - РС).

В документе также раскрывается понятие "русский мир". В нём сказано, что границы русского мира "как духовного и культурно-цивилизационного феномена" "существенно шире государственных границ как нынешней Российской Федерации, так и большой исторический России". Про русский мир тоже сказано, что его функция в том, чтобы быть всемирным "Удерживающим". По замыслу авторов текста, Россия должна "выступать оплотом безопасности и справедливого миропорядка в новом многополярном мире". Также в документе говорится о "триединстве русского народа" и о том, что белорусов и украинцев следует признать лишь субэтносами русских. Также предлагается предоставлять в России убежище "для миллионов иностранцев, отстаивающих традиционные ценности". Предлагается также реформа образования и "проведение ревизии массива гуманитарных знаний, общепринятых теорий и концепций на основе их корреляции с системой мировоззренческих идей и нравственных ценностей русской цивилизации".

Заместителем Кирилла по ВРНС был бизнесмен, основатель телеканала "Царьград" и один из спонсоров пророссийских сепаратистов Украины Константин Малофеев. Он придерживается ультраконсервативных взглядов, которые фактически пересказаны в так называемом наказе. В частности, идея о России как "Удерживающем", или "Катехоне" высказывалась рядом консервативных церковных деятелей в конце XIX-начале XX века, в том числе для обоснования сохранения абсолютной монархии и государственной церкви. Эта доктрина тесно связана с другими представлениями об исключительной миссии России, такими как "Москва - Третий Рим".

На днях Малофеев объявил, что намерен уйти с поста и создать фонд, который продвигал бы так называемые традиционные ценности.

Патриарх Кирилл сразу после российского широкомасштабного вторжения прямыми словами его не поддерживал. Однако со временем он начал всё чаще высказываться с осуждением Украины и Запада, говорить о некоем духовном смысле войны. Впоследствии он повелел читать во всех храмах так называемую молитву о святой Руси, в которой говорится о ниспослании "святой Руси" победы. Священники, отказывающиеся это делать, подвергаются санкциям вплоть до лишения сана.