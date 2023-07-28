Вручение премии "Эмми" перенесли из-за забастовки в Голливуде

В США отложили 75-ю церемонию вручения телевизионной премии "Эмми" из-за забастовки сценаристов и актёров. Она должна была пройти в сентябре. Об этом узнало издание Variety.

По правилам забастовки, актёры не могут давать интервью и посещать кинопремьеры, а сценаристы – писать тексты. Из-за этого невозможно придумать даже монолог ведущего церемонии, пишет Variety. Бастующие требуют повышения зарплат и гарантий, что их труд не заменят искусственным интеллектом.

"Как и вся индустрия, мы надеемся на справедливое и своевременное решение для всех сторон", говорится в заявлении Телеакадемии США, которая является организатором премии.

Вручение "Эмми" перенесли впервые с 2001 года, когда оно было отложено из-за терактов в США. Новая дата церемонии ещё не объявлена, однако по сведениям Variety, она пройдёт в январе 2024 года. При этом финальное голосование состоится по плану: победителей выберут ровно через месяц. По количеству номинаций лидируют сериалы "Наследники", "Одни из нас", "Белый лотос" и "Тед Лассо".