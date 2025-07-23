Верховный суд РФ признал экстремистским "движение сатанизма"

Верховный суд России в среду по совместному иску Генпрокуратуры и Минюста признал экстремистской и запретил в России деятельность "Международного движения сатанизма". Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд прошёл в закрытом режиме. Решение подлежит немедленному исполнению. Участие в деятельности движения, признанного экстремистским, а также пропаганда его идей и вовлечение в него грозят уголовной ответственностью.

В разных странах существуют различные организации, заявляющие о себе как о сатанистских (то есть практикующих культ Сатаны - в ряде религий этим именем обозначается дьявол, главный противник Бога и божественных сил), однако организации под названием "Международное движение сатанизма" не существует. Ранее Верховный суд признал экстремистским также не существующее "международное движение ЛГБТ", это решение фактически грозит уголовным преследованием за любые позитивные упоминания об однополых отношениях или демонстрацию ЛГБТ-символики.

Генпрокуратура обосновала необходимость запрета "движения сатанизма" тем, что оно "основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям", а его участники в частности призывают к уничтожению православных храмов. Также, как считают в прокуратуре, сатанизм связан с "проявлениями радикального национализма и неонацизма".

К запрету идеологии сатанизма ранее призывали представители РПЦ. Провоенные блогеры и идеологи обвиняют в сатанизме в том числе руководство Украины и бойцов ВСУ.